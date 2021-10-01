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Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı - Son Dakika

Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı

01.10.2021 13:10
Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, "Üreticiye Kazanç Tüketiciye Sağlık Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Aliağalı üretici çiftçi kadınlar tarafından yetiştirilen Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi iş birliğinde, 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi. Aliağa Belediyesi Tarımsal Üretim Tesisi ve Kent Fidanlığında düzenlenen ve Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadının da yapıldığı etkinliğe; İlçe Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kurum müdürleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal'ın açılış konuşmasıyla başladı. Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiği yetiştiriciliği hakkında bilgiler veren Aksakal, "Hasadımızın bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin kadın çiftçilerle birlikte tarım yapmak amacıyla 2019 yılında Aliağa Belediyesinin destekleriyle kurulduğunu belirten Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan, "Tarımsal faaliyetin dışında yine belediyenin destekleriyle kadın istihdamına yönelik olarak yeni doğan çanta dikimi, yöresel helvacı kilim dokuma çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Aliağa sanayisinin yanı sıra gizli bir tarım kentidir"

Aliağa'nın 500 yıl önce bir tarım merkezi olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "Aliağa sanayisinin yanı sıra gizli bir tarım kentidir. Aliağa'da 50 bin ton tarımsal üretimimiz var. 6 bin 600 ton meyve, 4 bin ton sebze üretimimizle birlikte 458 ton et üretimimiz bulunuyor. Aliağa'nın tarımdaki potansiyelini biliyoruz. Aliağa'da tarımın var olduğunu ortaya çıkartıyoruz" dedi.

Başkan Acar: "Aliağamız tarım konusunda önemli bir potansiyeli barındırıyor"

Aliağa'nın geçmişte hem tarım hem de balıkçılık alanında çok önemli bir bölge olduğunu ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, "1964 yılında ağır sanayi bölgesi ilan edildikten sonra yapılan sanayi yatırımlarıyla birlikte Aliağa sanayi şehri olarak anılmaya başladı. Daha sonrasında liman yatırımlarıyla da sanayi ve liman şehri olarak bilinmeye başladı. Aliağa sanayi ve limanlarının yanı sıra çok verimli topraklara sahip; ancak sanayiye odaklanarak tarım ihmal edildi. Sadece sanayiye odaklanıp Aliağamızın verimli topraklarını değerlendirmemek Aliağa'ya ihanet olur. Tarım, olmazsa olmazlarımızdandır. Pandemi sürecinde tarım üretiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Aliağa Belediyesi olarak tarımsal üretimin arttırılması adına Çaltılıdere Mahallemizde bulunan 22 dönümlük bu arazide fidanlık kurduk. Fidanlığımıza 800 tane meyve ağacı, yaklaşık 8 bin adet akasya ve dut ağacı diktik. Yaklaşık 12 bin 500 adet süs bitkisi yetiştiriyoruz. Dikilen ağaçları yapacağımız peyzaj çalışmalarında kullanmak üzere de yetiştirdik" diye aktardı.

Başkan Acar, şöyle devam etti:

"Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte fidanlıkta yetiştirilen ürünler pandemi döneminde semt pazarımızda online olarak satışa sunuldu. Aliağamız tarım konusunda önemli bir potansiyeli barındırıyor. Yeter ki bu potansiyeli el birliğiyle değerlendirelim. Yeni Şakran'da zeytincilik yapan girişimci Mehmet Şengül, uluslararası pazarda ürünlerini satışa sunuyor. Çiftçilerimiz büyük bir gayret içinde. Genç çiftçilerimizi de teşvik etmemiz gerekiyor. Aliağalı kadın girişimcilerimiz Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadını yapacak. Pilot fakat örnek bir çalışma. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üretici kadınlarımızla, üretici çiftçilerimizle, üreten halkımızla ve üreten belediyemizle Aliağamızı her yönden ileriye taşıyacağız."

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ise, "Üretici, gerçek çiftçi milletin efendisidir. Belediyenin tüm birimleriyle tarımla ve kooperatifle iç içe Aliağa'nın tümüne yayılmış bir çalışma temposu çok örnek bir çalışmadır. İnşallah bunun semeresini ve bereketini birlikte yaşayacağız. Üretimimiz ve bereketimiz bol olsun" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Ömer Karaman ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar beraberindeki heyet, el emeği ve doğal ürünler stantlarını ziyaret ettikten sonra tarlaya inerek Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadını yaptı. - İZMİR

Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı
Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı
Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı
Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı

Ada çayı, Aliağa, Tarım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Anadolu Adaçayı ile İzmir Kekiğinin hasadı yapıldı - Son Dakika


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