Aşiret Federasyonu\'ndan Erdoğan\'a Azerbaycan\'da başörtüsü çağrısı

Anadolu Aşiretleri Federasyonu Genel Başkanı Ferhat Armağan, Azerbaycan'da başörtülü öğretmenler ve kamu çalışanlarının inanç özgürlüğüne ilişkin sorunlar yaşadığı yönündeki iddialara dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Armağan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev nezdinde gerekli temasların kurulmasını istedi.

Türkiye'nin 60 ilinde temsilciliği bulunan, 350'den fazla aşiretin temsil edildiği; çok sayıda kanaat önderi, akademisyen ve alimin yer aldığı, 100'den fazla sivil toplum kuruluşunu bünyesinde barındıran Anadolu Aşiretleri Federasyonu adına Genel Başkan Ferhat Armağan Azerbaycan'da başörtülü öğretmenler ve kamu çalışanlarının inanç özgürlüğüne ilişkin sorunlar yaşadığı yönündeki iddialara dikkat çekerek basın açıklamasında bulundu. Yapılan basın açıklamasında, "Anadolu Aşiretleri Federasyonu ve bağlı bulunduğumuz geniş gönül coğrafyasının temsilcileri olarak, tarih boyunca kardeşliğin, kader ortaklığının ve "Tek Millet, İki Devlet" şuurunun nişanesi olmuş Azerbaycanlı kardeşlerimizin inanç ve vicdan özgürlüklerine ilişkin hassasiyetlerimizi yüksek sesle dile getirme zarureti doğmuştur. Ülkemizin maalesef bir asra yakın süredir çektiği bu musibetin, dine karşı yapılan maddi ve manevi zulümlerin acısını Türkiye çok çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, çalışma arkadaşlarının ve milletimizin güçlü iradesiyle Türkiye'miz, bu musibetin neden olduğu ayrıştırma ve ötekileştirmeden kurtulmuştur. Çeyrek asır önce, 28 Şubat sürecinde yaşanan başörtüsü yasakları ve kamu kurumlarında, eğitim yuvalarında görev yapan memurlarımızın ve öğretmenlerimizin maruz kaldığı kısıtlamalar, milletimizin hafızasında derin ve unutulmaz bir acı bırakmıştır. Kadınlarımızın başörtüleriyle okullarında ve devlet dairelerinde serbestçe yer alabilmelerinin önünü açarak hak ve özgürlükler alanında tarihi bir adım atılmıştır.

Ancak bugün, can Azerbaycan'da benzer kısıtlama ve engelleyici uygulamaların devam ediyor oluşu, ortak inanç ve değerleri paylaşan Müslüman Türk milletini son derece üzmekte ve incitmektedir. Türkiye'nin onlarca yıl önce geride bıraktığı bu acı tecrübelerin ve toplumsal ayrışmanın kardeş Azerbaycan'da tekrar yaşanmasını asla temenni etmiyoruz. Müslüman aleminin ve Türk dünyasının içinde bulunduğu bu hassas dönemde birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi her zamankinden daha hayati bir önem taşımaktadır. Toplumsal huzurun ve inanç özgürlüğünün tesisi, kardeşliğimizin pekişmesinde en temel harçtır.

Bu vesileyle, Anadolu Aşiretleri Federasyonu olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyor; Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev nezdinde gerekli kardeşane temasların kurularak başörtülü öğretmenlerimizin, memurlarımızın ve kamu çalışanlarının mesleklerini özgürce icra edebilmeleri, okullarına ve görevlerine inançlarına uygun şekilde gidebilmeleri adına rehberlik ve destek olunmasını istirham ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bütün İslam dünyasına yönelik liderliğinizde sergilediğiniz adalet ve özgürlük vizyonunun, can Azerbaycan'daki kardeşlerimizin de huzura ve gerçek özgürlüğe kavuşmasına vesile olacağına inancımız tamdır"