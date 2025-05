Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde "Muhtarın Yanında Muhtarlığın Yarınında" çalıştayı gerçekleştirildi

Eskişehir Valiliği, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği ve Anadolu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen "Muhtarın Yanında Muhtarlığın Yarınında" Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Eskişehir Çalıştayı düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kadın muhtarların sayısının artmasının gerekliliğinden söz etti. Başkan Ünlüce, konuşmasında, "Kadın muhtarlarımızın Eskişehir'de yaptığı çalışmalardan her zaman gurur duyuyoruz. Muhtarlıklar, özellikle mahallelerde, köylerde yaptıkları hizmetlerle toplumsal yardımlaşmanın da önemli bir paydaşı haline geldiler. Türkiye'de 50 bin 370 muhtarlık var ve bunlardan yalnızca 2 bin 150'si kadın. Eskişehir'de ise 540 muhtarlıktan 39'u kadın muhtar. Bu sayı yeterli değil. İşte bu yüzden bu çalıştay çok önemli. Kadın muhtarlarımız nasıl güçlenebilir, nasıl vizyonla geleceğe hazırlanabilir, bu çalıştayda bunları konuşacağız. Kadın muhtarlarımızın sayısının, siyasette ve toplumun diğer alanlarında da artmasını diliyorum. Bu çalıştayın bu sürece katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Eskişehir'in ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olarak bu toplantının Eskişehir'de yapılmasından ve kadın muhtarlarımızın gücünden güç aldığımı söylemek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Rektör Adıgüzel: "Mahallelerdeki sorunların dile getirilmesinde muhtarlarımızın yeri çok büyüktür"

Çalıştayın akademik bir çıktıya dönüşmesini temenni ettiğini dile getiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise şunları aktardı: "Muhtarlık, yerel demokrasinin başladığı yer ve demokrasinin olmazsa olmazıdır. Her ne kadar son dönemde dijitalleşme hayatımıza girmiş olsa da mahallelerdeki sorunların dile getirilmesinde muhtarlarımızın yeri çok büyüktür. Sivil toplum da demokrasinin olmazsa olmazlarından biridir. Sivil toplum örgütleri, sorunların çözümünde en etkili araçlardandır. Muhtarlarımız yerelde merkezi hükümetle bir sorun olduğunda, bunu hem yerel yöneticilere hem mülki amirlere bildirmekle yükümlüdür. Sivil toplumun her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çalıştayın sadece ev sahipliğiyle kalmayıp, akademik bir çıktıya dönüşmesini ve belki de bilimsel bir makale haline gelmesini diliyorum. Anadolu Üniversitesi olarak bu sosyal çalışmalarda yer almaktan her zaman mutluluk duyacağız."

Vali Yardımcısı Leblebicier: "Kadın muhtarlarımızın sayısının artmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyorum"

Muhtarlık kurumlarının önemine değinen Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, "Muhtarlık kurumu, köklü bir yerel yönetim geleneğidir. Kökenleri Osmanlı'ya dayanır. 1982 Anayasası'nın 127. maddesinde muhtarlıklar, yerel yönetim birimi olarak tanımlanmıştır. Bugünkü çalıştayda muhtarlıklarımızın yasal durumu ve geleceğe yönelik projeksiyonları ele alınacaktır. Muhtarlıkların ana görevi, kamu otoriteleriyle vatandaş arasında köprü kurmaktır; yerelin sorunlarını kamu idarelerine taşımaktır. Kadın muhtarlarımızın uzlaşmacı bir yaklaşımla bu görevi yürütmesi ve kamu idarecileriyle kurdukları sağlıklı iletişim büyük önem taşıyor. Kadın muhtarlarımızın sayısının artmasının bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizin sayın öğretim görevlilerine de bu çalıştaya katkılarından ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Erenoğlu: "Daha güçlü bir Türkiye'nin oluşturulması için siz güçlü kadınlarla beraber olacağız"

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği olarak devletle iş birliği yapacaklarını söyleyen Serpil Erenoğlu, şunları söyledi:

"Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Eskişehir Valiliğimizin vizyoner bakış açısıyla desteklenen Kadın Muhtarlar Derneği olarak burada olmanın gururunu yaşıyorum. Bu çalışmanın bizim için anlamı ve önemi çok büyük. Türkiye genelinde birçok bölgede çalıştaylarımız devam edecek. Eskişehir'den sonra Burdur Valiliği ile bir çalıştayımız olacak, Hakkari Valiliği ile de çalışacağız. Biz sırtımızı devlete dayadık; devletle iş birliği yapacağız. Daha güçlü bir Türkiye'nin oluşturulması için siz güçlü kadınlarla beraber olacağız. Vizyoner bir bakış açısını hep birlikte yakalamamız umuduyla."

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Anadolu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu adına Doç. Dr. Duru Şahyar Akdemir'e teşekkür plaketleri takdim edildi. Çalıştaya Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Vali Yardımcıları Okan Leblebicier ve Oğuz Şenlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç ve Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu olmak üzere Eskişehir çevre il ve ilçelerinden çok sayıda kadın muhtar katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR