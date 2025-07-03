ANALİG Karate Müsabakaları Ağrı\'da Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Ağrı'da yoğun katılım ve kıyasıya mücadelelerle tamamlandı.

Ağrı Merkez Spor Salonu'nda 1-3 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Ağrı, Bingöl, Tunceli, Kars, Van, Elazığ, Muş ve Malatya illerinden çok sayıda genç sporcu katıldı. Üç gün süren organizasyonda sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü.

Müsabakaları; Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, şube müdürleri, sporcu kafileleri ve çok sayıda sporsever izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) projesi büyük ilgi görüyor. Sporun tabana yayılması, alt yapı oluşturulması ve yetenekli gençlerin keşfedilmesi açısından önemli bir rol üstleniyor." dedi.

Genç sporculara seslenen Çelebi, "Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bu tür organizasyonlarda gösterdiğiniz her çaba, sadece bireysel değil, ailenizin ve ülkemizin de gurur kaynağıdır. Kazananlar kadar mücadele eden tüm sporcularımız da bizim için birer şampiyondur." ifadelerini kullandı.

Müsabakaların sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Başarılı sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi'nin sonraki etaplarında bölgelerini temsil etme hakkı kazandı.

Karate müsabakalarında erkekler kategorisinde Muş birinci, Bingöl ikinci olurken; kızlar kategorisinde Malatya birinciliği, Kars ise ikinciliği elde etti. - AĞRI