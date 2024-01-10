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Ani Örenyeri Fotoğraf Sergisi ve Paneli İstanbul'da

UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Ani Örenyeri'nin fotoğraflarından oluşan sergi, İstanbul'da izleycisiyle buluşmaya devam ediyor. Sergi kapsamında düzenlenecek panelde Prof. Dr. İlber Ortaylı da yer alacak. Sergi, 9-13 Ocak tarihleri arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

Ani Örenyeri Fotoğraf Sergisi ve Paneli İstanbul\'da
10.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:32
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UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Ani Örenyeri'nin fotoğraflarından oluşan sergi, İstanbul'da izleycisiyle buluşmaya devam ediyor. Faaliyet kapsamında "Ani'yi Anlamak" paneli de yarın, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımıyla düzenlenecek.

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı (CISOP) kapsamında destek almaya hak kazanan ve Kars Valiliği himayelerinde Serhat Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi" faaliyetleri kapsamında, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde, 9-13 Ocak tarihlerinde "Ani Örenyeri Fotoğraf Sergisi" ve "Ani'yi Anlamak" adlı panel düzenleniyor.

Kars'ta bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri'nin farklı fotoğrafçıların objektifinden çekilmiş fotoğrafları bir araya getiren sergisi, ziyaretçileri Anadolu'nun zengin mirasını ve mistik atmosferini sunarak tarihi bir yolculuğa çıkarmayı amaçlıyor.

Fotoğraf sergisi, 9-13 Ocak tarihlerinde, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ziyaret edilebilir.

Faaliyet kapsamında 11 Ocak 2024'te düzenlenecek olan panelde ise Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Haşim Şahin ile Ani Örenyeri Kazı Başkanı Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Muhammet Arslan konuşacak. Panel, @karstayizbiz Instagram adresinden canlı olarak da takip edilebilecek.

Kaynak: ANKA
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