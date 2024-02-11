Ankara Büyükşehir Belediyesi Diyabet Hastaları İçin Motivasyon Kampı Düzenledi

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Diyabet Teşhis, Tedavi ve Eğitim Vakfı iş birliğiyle tedavileri takip edilen diyabet hastaları için motivasyon kampı düzenlendi. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 5 gün süren kampta diyabet hastalarına eğitim desteği de verdi.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisleri'nde diyabet hastalarına yönelik motivasyon kampı düzenlendi. Diyabet Teşhis, Tedavi ve Eğitim Vakfı'nda tedavileri takip edilen hastalara yönelik 5 gün süren kampta sosyal aktivitelerin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme de yapıldı.

Kampın son gününde düzenlenen programda konuşan Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, şunları söyledi:

"Diyabetli hastalar konusunda toplum farkındalığını yükseltmek, onlara bir nebze de olsa biz de destek olmak için bu tür çalışmalara her zaman sıcak bakıyoruz. Elimizdeki tüm imkanlarla sizlerin yanında olmayı arzu ediyoruz. Diyabet hastalığında Avrupa'da birinci sıraya yükselmişiz. Bu üzücü bir durum. Düzensiz, hareketsiz bir yaşam, iyi beslenememe, teknolojinin getirdiği özellikle pandemiyle birlikte durgun bir hayat tarzı diyabet hasta sayısını artırıyor. Buna karşı ailelerin hastalara destek olması çok önemli. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak o aile mensuplarından birisi olmak istiyoruz."

Diyabet Teşhis, Tedavi ve Eğitim Vakfı Başkanı Tülin Koçoğlu de şöyle konuştu:

"Kampımızın son günü. Bu kamplarla, günlük hayatımızda diyabetle nasıl başa çıkabiliriz onu öğrenmeye çalışıyoruz. Bu kampımızda yeni yeni çocuklarımızla tanıştık. Burdur'dan gelen çocuklarımız oldu. Yeni ailelerle tanıştık. Bu kampı her yönüyle çok güzel yaşadık. Ankara Büyükşehir Belediyemize sonsuz teşekkür ederiz. Hayal etmediğimiz imkanı bizim önümüze serdiler."

KAMPIN KAPANIŞI SOĞUKSU MİLLİ PARKI'NDA

Kampın kapanışını Soğuksu Milli Parkı'nda doğa ile iç içe gerçekleştirdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nda görevli Biyolog Ezgi Sarıkaya, "Belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Halk sağlığına önem verdiğimiz için 5 gün süren bu kampta diyabet üzerine eğitimler, spor ve motivasyonla ilgili çeşitli aktiviteler yaptık. Bu çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

15 yıldır diyabet hastası olduğunu ve motivasyon kampına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Emre Metin de "Kamp çok eğlenceli geçti. Diyabet eğitimlerini tamamladık. Sporun ne kadar etkili olduğunu gördük. Hijyen ve beslenme eğitimleri de aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bizlere açmış olduğu kapılardan, sunmuş olduğu imkanlardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.