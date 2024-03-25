Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Projelerini Anlatıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentli üreticiye verdiği kırsal destekleri, 'Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantıları' aracılığıyla anlatmaya devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Çubuk Sarısu Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek 5 yılda tarımsal üretimi artırmak için verilen destekler, hibeler, yeni dönemde yapılacak projeler ve uygulamalarla ilgili kapsamlı olarak bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınma adına yürütülen ve tamamlanan projeleri üreticiler ile yetiştiricilere, ilçe ilçe 'Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantıları' ile anlatmaya devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Çubuk Sarısu Mahallesi'nde muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek 5 yılda tarımsal üretimi artırmak için verilen destekler, hibeler ile yeni dönemde yapılacak projeleri anlattı.

YENİ DÖNEMDE DE KAPSAMLI PROJELERLE ÇİFTÇİLERİN YANINDA OLUNACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de vereceği desteklerle çiftçileri güçlendirerek tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacak. Üretici sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı Kırsal Kalkınma Bilgilendirme Toplantısı'nda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri gelen talepleri tek tek not aldı.

Tarımsal üretimi daha da artırmak ve çiftçilerin refahını yükseltmek için çeşitli projeler hayata geçirileceklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin dertlerine çözüm üretiyoruz. Tarımsal destekler veriyoruz. Önümüzdeki dönem gıda ve su krizi gerçekleşecek. Ülkemizi de buna hazırlamamız lazım. Türkiye'de tarımla ilgili en fazla destek veren büyükşehir belediyesiyiz. Ankara'da 18 adet göleti tertemiz yaparken sıfırdan da 14 gölet yaptık. Boru dağıtım programları yaptık, sulama tesisleri inşa ediyoruz. Biz, 2 yılda 130 bin dönümü sulamaya açtık. Yeni büyük sulama projeleri geliştiriyoruz belediye imkanı ile. Suyu kaynaklarının daha etkin kullanımını saplamak için projeler geliştiriyoruz. ABB olarak atık plastikleri toplamaya başladık. Damla sulama borusu fabrikasını ilk kez bir belediye olarak biz kurduk. Damla sulama borusu ile suyu daha etkin kullanacağız. Böylece hem toprağı hem de suyu korumuş olacağız."

SIVAT (HAYVAN İÇME SUYU OLUĞU) DESTEĞİ

Kırsalda hayvancılıkla uğraşan mahallelerde hayvancılığı teşvik etmek, yayla ve mera alanlarında hayvanların su kaynaklarına daha kolay ulaşmasını sağlayarak et ve süt verimini artırmak, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılamak ve kısıtlı olan su imkanlarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak ekolojik dengenin korunmasını sağlamak amacıyla olukları çatlamış, kırılmış ve atıl durumdaki bakımsız hayvan sulama olukları yenilendi. Çubuk ilçesinde 2022 yılından itibaren 79 mahallede toplam 84 adet başlık, 988 adet oluk dağıtılarak, 1.812.043,40 TL'lik yatırım yapıldı.

TARIMSAL SULAMA BORUSU DESTEĞİ

Kırsal mahallelerde bitkisel üretimi artırmak, sulu tarım ürünleri yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, tarımsal sulama altyapısının güçlendirilmesini sağlamak ve bitkisel üretim verimini artırmak için iletilen talepler ihtiyaç sırasına göre değerlendirilerek, Çubuk ilçesinde 2021 yılından itibaren 29 mahalleye toplam 23 bin 420 metre tarımsal sulama borusu desteği ile 953.896,07 TL değerinde yatırım yapılmış olup, 4 bin 960 dekar (dönüm) arazi sulu tarım imkanına kavuşturuldu.

KIRSAL MAHALLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Son beş yılda Başkentte tarımsal üretime yönelik olarak çeşitli destekler ve hibeler sağlayarak çiftçilerin ekonomik gücünü artıran ABB'ye mahalle muhtarları ve vatandaşlar, şu sözlerle teşekkür etti:

-Çubuk Kösrelik Mahalle Muhtarı Emrah Karakuş: "Öncelikle Belediye Başkanı'mız Sayın Mansur Yavaş'a 5 yıl içerisinde mahallemize verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Tüm kırsal desteklerden faydalandık, daha önce yapılmayan hizmetleri gördük bu yönetimde. Sağ olsunlar hizmetlerin devamını bekliyoruz."

-Çubuk Dalyasan Mahalle Muhtarı Gülsüm Kayhaoğlu: "ABB Başkanı'mız Mansur Bey'e ve ekibine teşekkür ediyoruz verdikleri hizmetlerden dolayı. Köyümüze gelen sulama olukları, yem, fide ve tohum destekleri için teşekkür ediyoruz.

-Ercan Koçoğlu: "Sosyoloğum ve üretim sevdalısıyım köyüme geri döndüm. Mansur Yavaş'tan çok memnunuz oda bizim gibi üretim sevdalısı ve çok güzel şeyler yaptığına inanıyoruz. Köyümüze meyve ağaçları geldi, görmediğimiz hizmetleri görüyoruz."

-Murat Aktaşoğlu: "10 yıl önce köyüme geldim. Başkanımızın verdiği hizmetlerden çok memnunuz. Bize meyve ağacı gönderdi ve bizde anayol üzerine diktik çok teşekkür ederiz. Başkanımızın fikirlerini çok beğeniyoruz."