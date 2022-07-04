Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı

04.07.2022 12:31
Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Seğmen Kıyafeti” için coğrafi işaret belgesi aldı. ABB ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak ‘seğmen kıyafeti’ni resmi olarak tescil ettirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ankara Seğmen Kıyafeti" için coğrafi işaret belgesi aldı. ABB ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak 'seğmen kıyafeti'ni resmi olarak tescil ettirdi.

Ankara Kulübü ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Ankara Seymen Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti' için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurarak coğrafi işaret tescili aldı.

ANKARA SEĞMEN KIYAFETİ ARTIK TESCİLLİ

ABB'nin girişimiyle Başkent ile özdeşleşen Seğmen geleneğinin yöresel ve geleneksel kostümü 'seğmen kıyafeti' mahreç işaretli ürün olarak tescillenerek böylece koruma altına alınmış oldu.

Ankara'nın sahip olduğu değerlerin tanıtımını önceleyen ve kenti markalaştırmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren ABB, 6 Haziran 2022 tarihinde ilk kez Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafi işaret başvurusu yaparak, 'Ankara Seymen Kıyafeti/Ankara Seğmen Kıyafeti'ni tescil belgesine kavuşturdu.

ABB'NİN ALDIĞI İLK COĞRAFİ İŞARET BELGESİ

Seğmenlik geleneğinin kültürel bir miras olduğunu, tarihi ve milli ruhu içinde saklayarak bugünlere kadar ulaştığını belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'nın çok önemli kültür hazinelerinden bir tanesi olan Seğmen/Seğmen Kıyafeti'nin coğrafi işaretini almak için başlattığımız çalışmaları tamamladık. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan Seğmenlik; mertlik, bilgelik ve disiplinin hayat bulmuş halidir. Ahilik geleneğinden gelen, zamanında silahlı bir güvenlik gücü olarak görev yapmış olan Seğmenler zaman içerisinde çok ciddi anlamda halkın kültürel hayatına katkıda bulunmuştur. Yakın tarihimizde önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü başlatmış olduğu Milli Kurtuluş Hareketi'nde Ankara'ya geldiğinde bir Seğmen Alayı ile karşılamıştır. Seğmenler, Kurtuluş Savaşı'na bağlılık ve inancını bildirmiş bir topluluktur. ABB olarak biz de ilimizin en önemli kültür varlıklarından olan ve Ankara Kulübü tarafından yaşatılan bu kültür hazinesine sahip kıyafet için ilk kez coğrafi işaret almış olduk ve bu kıyafetin önümüzdeki kuşaklara geleneğe uygun olarak aktarılmasını sağlayacağız. Ankara'nın gerek tarımsal gerekse kültürel ürünlerine coğrafi işaret alınması ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek."

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı aynı zamanda 'Seğmenlik/Seğmenlik Geleneği'nin tanıtıldığı bir kitapçık hazırladı. Kitapçıkta eski arşiv fotoğraflarına yer verilirken, Seğmenlik geleneğinin dünü, bugünü ve yarını hakkında Başkentlilerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

ABB TARİHE SAYGI GÖSTEREREK YEREL ÜRÜNLERİNE SAHİP ÇIKIYOR

Ankara'nın önemli değerlerinin arasında yer alan ve özel günlerde giyilen seğmen kıyafetleri, Osmaniye işliği, camadanlar, altın veya gümüş sim işlemeli kanatlı cepkenler, sırmalı yelekler, diz bağları, tiftik çoraplar, yarım dizlikler, zıvgalar, önü harçlı, kadife veya çuha yelekler, İzmir yelekleri, sekiz gözlü hasır örgülü silahlıklar ve efe kuşaklarından oluşuyor.

Yemeni adı verilen ayakkabılar, kep denilen başlıklar ve kefiye adı verilen ipek poşular ise kıyafeti tamamlayan diğer unsurlar arasında yer alıyor. Yaşatılmaya çalışılan seğmenlik geleneği, sağlıklı bir toplum olabilme yolunda iyilik, doğruluk ve dürüstlük öğretileri başta olmak üzere ferfene toplantıları ile de toplumun şehir hayatının yalnızlığından kurtularak birlikteliğin önemini kavramasına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Taekwondo Milli Takımı'na en çok sporcu veren kulüp ABB Spor Kulübü oldu Taekwondo Milli Takımı'na en çok sporcu veren kulüp ABB Spor Kulübü oldu
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir'den Bir İlk: Ankara Seğmen Kıyafetine Coğrafi İşaret Tescili Alındı - Son Dakika
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