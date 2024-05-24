Ankara Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Ders Çalışma İstasyonları ve Kütüphane Hizmeti Sunuyor

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamında Başkentli öğrencilere, ders çalışma istasyonları ve kütüphane hizmeti sunuyor. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda üniversiteli gençlere seslenen Mansur Yavaş, "Finallerden sonra güzel etkinliklerde buluşmak üzere hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, herkesin bilgiye kolayca ulaşabilmesi amacıyla kütüphane ve ders çalışma salonlarının sayısını her geçen gün artırıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda, kentin dört bir yanında, öğrencilerin kolaylıkla yararlanabileceği ücretsiz ders çalışma istasyonları ve kütüphaneler ile hizmet veriyor.

"Finallerden sonra güzel etkinliklerde buluşmak üzere…"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkentli üniversitelilere seslenerek, "Sevgili gençler, final zamanı geldi çattı… Kentimize kazandırdığımız ders çalışma istasyonları sınavlarınıza konforlu bir şekilde hazırlanmanız için sizi bekliyor. Finallerden sonra güzel etkinliklerde buluşmak üzere hepinize başarılar diliyorum" dedi.

7 Noktada Çalışma İstasyonu ve kütüphane

Başkentli öğrencilerin kolaylıkla yararlanabileceği 7 noktada bulunan çalışma istasyonları ve kütüphaneler şunlar:

Genç Akademi Sıhhiye: Başkentli öğrencilerin ders çalışabilecekleri mekanların sayısını artırmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 600 kişilik kapasiteye sahip olan Genç Akademi Sıhhiye ile üniversite öğrencilerine hizmet veriyor. 09.00- 22.00 saatleri arasında öğrencileri ağırlayan Genç Akademi Sıhhiye, Sağlık Mah. Aksu Cad. No: 6/A Çankaya adresinde yer alıyor.

YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu: Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine harekete geçerek YHT Gar'da yapımını tamamladığı yeni Öğrenci Çalışma İstasyonu'nu da Başkente kazandırdı.

300 metrekare üzerine kurulan yeni çalışma istasyonu; 70 metrekare sessiz çalışma alanı, 60 metrekare toplu çalışma alanı, 50 metrekare kitap okuma alanı, 60 metrekare dinlenme alanı ve 60 metrekare toplantı odasıyla Başkentte yaşayan tüm öğrencilere ücretsiz olarak hizmet veriyor. 40 kişilik kapasiteye sahip olan YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu'na gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ücretsiz internet hizmetinden de faydalanabiliyor.

Eti Mahallesi Metro Girişi -1. Kat Çankaya adresinde bulunan YHT Gar Çalışma İstasyonu, 09.00- 22.00 saatleri arasında Başkentlileri ağırlıyor.

Kolej TED Öğrenci Çalışma İstasyonu: 500 metrekarelik alandan oluşan Kolej TED Çalışma İstasyonu'nda; 90 metrekarelik toplu çalışma alanı, 120 metrekarelik bireysel çalışma alanı, 25 metrekarelik servis alanı, 145 metrekarelik kafe alanı ile 250 kişilik kapasitesiyle Başkentli gençlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Ziya Gökalp Caddesi ANKARAY TED Girişi -1. Kat Çankaya adresinde bulunan çalışma istasyonu, 09.00- 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu: 580 metrekarelik ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu'nda öğrencilere ücretsiz internet, bilgisayar ve ücretsiz kafeterya hizmetleri sunuyor.

50 kişilik kapasiteye sahip olan istasyon, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı ODTÜ Metro İstasyonu No: 141 adresinde, 09.00-22.00 saatleri arasında Başkentli öğrencilere hizmet veriyor.

Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu: Meteoroloji Metro İstasyonu'nda hizmet veren ve 1000 metrekarelik alandan oluşan çalışma istasyonunda; 5 adet 20 metrekarelik sessiz grup çalışma alanı, 75 metrekarelik seminer ve konferans salonu, 60 metrekarelik telefon şarj istasyonu, 60 metrekarelik grup çalışma alanları, 70 metrekarelik bireysel çalışma alanları, 25 metrekarelik dinlenme alanı, 30 metrekarelik idari ofis, 15 metrekarelik kafe servis alanı, 75 metrekarelik kafe oturma alanı bulunuyor.

Kavacık Subayevleri Mahallesi Fatih Caddesi Metro Girişi -1. Kat Keçiören adresinde yer alan Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu, 09.00- 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Dikimevi ANKARAY Kitap İstasyonu: İstasyonda; ders ve hikaye kitapları, romanlar, ansiklopediler ve dergiler bulunuyor. 5 bin 222 kitabın bulunduğu kütüphanede vatandaşların kitap okuyacakları ve ders çalışacakları masalar da bulunuyor.

Dikimevi Metro İstasyonu'nda bulunan kitap istasyonu, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında Başkentliler için hizmet veriyor.

AŞTİ Kütüphane: AŞTİ'deki yenileme çalışmaları sırasında özellikle yolcuların ve çevre üniversitelerdeki öğrencilerin rahatlıkla kullanabileceği, grup çalışmalarının da rahatlıkla yapılabildiği seyahat temalı kütüphane oluşturuldu.

60 kişi kapasiteli AŞTİ Kütüphane'ye gelen öğrenciler, sabah 09.00 ve gece 01.00 saatleri arasında kütüphaneden yararlanabiliyor. AŞTİ Kütüphane, Beştepeler Mahallesi, Mevlana Bulvarı, No: 82 Söğütözü Yenimahalle/ Ankara adresinde yer alıyor.