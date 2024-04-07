ABB, Kentkoop Mahallesi'nde dev rekreasyon alanı açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kentkoop Mahallesi'nde atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik alanı dev bir rekreasyon alanına dönüştürerek Başkentlilerin kullanımına açtı. Batıkent Rekreasyon Alanı'nın 1. etabı açıldığı günden bu yana vatandaştan yoğun ilgi görüyor.
ABB, Başkentlilerin nefes alabilecekleri ve yeşille buluşabilecekleri park ve rekreasyon alanlarına bir yenisini daha ekledi. Yenimahalle ilçesindeki Kentkoop Mahallesi'nde yıllarca atıl durumda bulunan 431 bin 600 metrekarelik dev alana yapılan Batıkent Rekreasyon Alanı'nın ilk etabı vatandaşların kullanımına açıldı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açılışını gerçekleştirdiği Batıkent Rekreasyon Alanı'nın 1. etabı açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Spor alanları, dinlenme alanları ve çocuk oyun alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden dev rekreasyon alanı, şehrin kalabalığından uzaklaşıp, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Başkentlilerin akınına uğruyor.
Batıkent Rekreasyon Alanı ile ilgili X hesabından paylaşım yapan avaş, "Batıkent'in en değerli arazisine elbette yeşil alan yakışırdı. İşte 431 bin 600 metrekarelik Batıkent Rekreasyon Alanı… Söz hemşehrilerimizde" dedi.
431 BİN 600 METREKARELİK DEV ALAN
431 bin 600 metrekarelik alanda yapımı devam eden Batıkent Rekreasyon Alanı'nın tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılan 3 bin 760 metrekare biyolojik gölet ve 8 bin metrekare yürüme yoluna sahip ilk etabında; Gençlik Merkezi, kütüphane, Emekliler Lokali, Hanımlar Lokali ve kreş gibi pek çok alan yer alıyor.
VATANDAŞIN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK PLANLANDI
6 adet dinlenme ve seyir terasının bulunduğu alan; 2 adet tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, kapalı spor binası, voleybol sahası ile bisiklet ve yürüyüş alanlarıyla da sporseverlerin ilgisini çekiyor. İhtiyaçlara yönelik planlanan Batıkent Rekreasyon Alanı bünyesinde BelPa Kafe, lokanta, tuvalet binası ve 3 adet büfeyle de vatandaşlara hizmet ediliyor.
BAŞKENTLİLER YEŞİLLE BULUŞUYOR
Minik Başkentlilerin de düşünülerek çocuk oyun alanlarının yer aldığı Rekreasyon Alanı ayrıca 7 bin ağaç, 500 bin çalı ve 160 bin metrekare çim alanıyla vatandaşları yeşille buluşturuyor. Vatandaşların daha rahat ve güvenli zaman geçirmesi için 3 adet güvenlik binasının bulunduğu alanda ayrıca, amfi oturma alanı, su depoları ve bin araç kapasiteli otopark yer alıyor.
2. ETAP İÇİN ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Batıkent Rekreasyon Alanı'nın Mayıs ayı sonunda halkın kullanımına kazandırılacak 2. etabında yer alan, 1 adet profesyonel futbol sahası, 2 adet halı saha, olimpik koşu parkuru, ekolojik köprü, açık yeşil alanlar, yürüyüş yolları, bisiklet yolu ve su deposu için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Açıldığı günden bu yana Batıkent Rekreasyon Alanı'nın ilk etabına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da memnuniyetini, şu sözlerle dile getirdi:
-Başak Yurdagül: "Çok memnunuz, özellikle annem ve babam çok seviyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mansur Yavaş'a da yeşile, doğaya, insana önem verdiği için. O anlamda çok mutluyuz hizmetlerinden. Aynı hızla devam edeceğine inanıyoruz."
-Barış Yurdagül: "Çok güzel bir hizmet. Burası önceden atıl bir vaziyetteydi. Vatandaşlar için yapılmış yeşil alanları, göleti olsun, kafesiyle ve diğer sosyal merkezleriyle çok iyi bir hizmet olmuş. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz hizmetlerinden dolayı."
Yılmaz Yurdagül: "Buranın ben daha öncesini de biliyorum. Bağ, bayırdı koyun, kuzu otluyordu burada. Burayı çok güzel düşündüler. Bu bölge için bir ihtiyaçtı bura."
Sevim Kabaosmanoğlu: "Batıkent'te böyle bir park görmedik bugüne kadar. Çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. İnsanların sosyal olması, bir araya gelmesi için harika bir park oldu."
Süleyman Erdal: "Çok güzel bir imkan. Batıkent'in her tarafında yeşil alanlar bolca var ama bu da onları aşan iyi bir hizmet oldu. Betondan ziyade, insana yönelik yatırım yapılması çok güzel bir şey. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Erol Bayraktaroğlu: "Harika bir eser oldu. Yapılan her şeyin halka karşı yapıldığı belli oluyor. Çok beğendik. Torunlarımı da havalimanından aldım ilk buraya getirdim. Küçük parklarımız vardı ama ilk defa böyle bir alana sahip olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."
Fatma Sarı: "İyi ki burası beton yığını olmadı böyle bir alan oldu. Görünce çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza."
Mahabat Akın: "Şimdiye kadar hep Göksu Parkı'na giderdik dinlenmek, nefes almak için Batıkent'in merkezinde böyle bir parkın yapılması gerçekten büyük bir ihtiyaçtı ve ihtiyaçlar giderildi teşekkür ediyoruz."
Derya Cantürk: "Aileler, çocuklar, gençler için çok opsiyonlu bir yer olmuş. Her şey çok güzel düşünülmüş. Buradaki kafelerin fiyatları şaşırtabilir bir çayın 2 lira olması 2024'te… Hiçbir yerde görülemeyecek bir yer ve yediğiniz her şeyin lüks kafelerden çok daha üstün ve kaliteli olması da şaşırttı. Kendi kalitesini evet biliyoruz ama yaptığı her işin bu kadar kaliteli olmasını gözlerimle görmekten memnuniyet ve gurur duydum."
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