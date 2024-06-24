Ankara\'da BAKAP Tarım Kampüsü\'nde İlk Hasat Yapıldı

Yerel

(ANKARA) - Başkent Ankara Kalkınma Projesi (BAKAP) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na ekilen arpa ve buğdayın hasadı yapıldı. 2024 yılının ilk hasadı olan ürünler, yerli üreticilere ve küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Başkent'e kazandırılan ve Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı olma özelliği taşıyan BAKAP'ta 2024 yılının ilk hasadı yapıldı. Arpa ve buğday ekimi sonrası biçim, toplama ve balyalama işlemi başladı. Hasadı yapılan arpa ve buğday, kaliteli ve besleyici hayvan yemi olarak küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak, yerli üreticilere tohumdan gübreye kadar birçok konuda destek sağladıklarını dile getiren Ziraat Yüksek Mühendisi Volkan Dinçer, "BAKAP Tarım Kampüsü'nde 2024 tarımsal üretim sezonunun ilk hasadına başladık. Kasım ayında ekimini gerçekleştirdiğimiz arpa, buğday tarlalarımızın bir kısmını önümüzdeki yılın tohumluğu olarak ayırıyoruz. Kalan kısmını da daneli yeşil biçimi yapıp belirli süre havalandırma ve çevirme işleminden sonra balyalama işlemini yapıyoruz. Çıkan kaliteli ve besleyici kaba yemlerimizi de Ankara kırsalında hayvansal üretim yapan küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtımını gerçekleştirerek destekliyoruz" dedi.