Ankara\'da İlkokul Öğrencilerine Kantin Desteği Devam Ediyor

Yerel

(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez 2022 yılında hayata geçirilen kantin desteği projesi, devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Altındağ ve Mamak'tan sonra bu yıl Sincan İlçesinin de eklendiği proje kapsamında 17 bin 132 ilkokul öğrencisinin Başkent Kart'larına sadece okul kantinlerinde geçerli olan bin 100 TL destek tutarı yüklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarına yönelik 2022 yılında hayata geçirdiği kantin desteği projesi devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilkokul çağındaki çocukların beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla çocuk başına bin 100 TL destek tutarını ailelerin Başkent Kartı'na yükledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal destek alan 13 bin 962 ailenin ilkokul düzeyinde eğitim gören 17 bin 132 çocuğu için çocuk başına bin 100 TL olmak üzere toplamda 18 milyon 845 bin 200 TL'lik destek yapıldı. Son olarak Ekim ayında yapılan ödeme ile birlikte toplam 13'üncü kez ödeme gerçekleşti. Altındağ ve Mamak ilçelerinde pilot uygulama olarak başlatılan kantin desteği projesine bu yıl Sincan ilçesi de eklendi.

"Sincan ilçemizi ekleyerek hizmetimizi devam ettiriyoruz"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, devam eden kantin desteği projesiyle ilgili, "Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca kantin desteği hizmetimizi 2 yıldır devam ettiriyoruz. Belediyemizden destek alan yaklaşık 14 bin ailemizin ilkokul düzeyinde eğitim gören 17 bine yakın çocuğu için çocuk başı 1100 TL kantin fişlerini kantincilerimize dağıtıyor, çocuklarımızdan eğitim fırsatı yakalamaları, diğer çocuklardan farklı olmamaları adına bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetimiz Türkiye'de ilk defa belediyemiz tarafından sunulmuş, Altındağ ve Mamak ilçelerimizde 2 senedir pilot bölge olarak uygulanmış bu senede Sincan ilçemizi ekleyerek hizmetimizi devam ettiriyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim" diye konuştu.

Kantin İşletmecisi Taner Güler de kantin desteğinden memnun olduklarını belirterek, "Kantin desteği hem bize hem de çocuklarımıza yararı oldu. Müthiş derecede bir ilgi alaka var. Bu sene fiyatların yükselmesinden dolayı çocuklar artık çok rahat alışveriş yapıyor. Alamadığı hiçbir şey yok. Her şeylerini alabiliyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok güzel bir şey yaptılar" dedi.