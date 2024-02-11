Ankara\'da Pursaklar Trafik Sorunu Çözülüyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlarda yaşanan trafik problemini "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak" projesi ile çözüme kavuşturacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Çalışmalara yaz aylarında başlıyoruz. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 700 metre uzunluğundaki alt geçit sayesinde Protokol Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım sağlayacağız. Aynı zamanda ilçeye giriş ve çıkışta yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte kronikleşmiş trafik sorunlarını çözmek için adımlar atmaya devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Esenboğa Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) üzerinden Pursaklar ilçesine giriş ve çıkışlar için kullanılan U Dönüş Alt Geçidi'nin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yaşanan trafik sıkıntısını, Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak projesi ile çözüme kavuşturacak.

Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak ihalesi gerçekleştirilirken, Başkan Yavaş da proje detaylarını sosyal medya hesaplarından Başkentlilerle paylaştı. Yavaş'ın paylaşımı, şöyle:

"Pursaklar Alternatif Giriş Katlı Kavşak projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Çalışmalara yaz aylarında başlıyoruz. 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 700 metre uzunluğundaki alt geçit sayesinde Protokol Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım sağlayacağız. Aynı zamanda ilçeye giriş ve çıkışta yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi planlıyoruz."

ALT GEÇİT 3 GİDİŞ-3 GELİŞ OLMAK ÜZERE 700 METRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Pursaklar'da yapılacak alt geçit, Havaalanı Yolu (Özal Bulvarı) ile 1566. Cadde kesişimine inşa edilecek. Alternatif ve ilçeye yeni bir giriş-çıkış imkanı sağlayacak proje, toplam 6 şeritli ve yaklaşık 700 metre uzunluğunda olacak. Alt geçidin üzerinde planlanan kavşak ile Pursaklar ilçesi cephesinde Emek Caddesi ile Elfidan Sokak kesişimindeki kavşağa bağlantı yolu yapılarak ilçeye gelen ve ilçeden giden araçlar için Havaalanı Yolu'ndan tüm yönlere ulaşım imkanı sağlanacak.