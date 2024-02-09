Ankara\'da tarihi Hamidiye Camisi restore ediliyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ulus Telgraf Sokağı'nda yer alan eski adıyla Tatarlar Cami şimdiki adıyla Hamidiye Camisi'ni yeniden kent tarihine kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki kurumun iş birliği ile sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi cami Başkent'teki yerini alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihini gün yüzüne çıkaracak projelere imza atmaya devam ediyor. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kent tarihinde önemli bir yeri olan ve Ulus Telgraf Sokağı'nda yer alan Hamidiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.

ABB ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayı sonrası, 19. yüzyılın önemli yapılarından eski adı Tatarlar Cami şimdiki adıyla Hamidiye Camisi'nde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri yapılıyor.

Abdülhamit Dönemi'nde Romanya'dan ve Bulgaristan'dan getirilen muhacirler için yaptırılan ve duvarlarının kerpiç çatısının ahşaptan yapılan tarihi camideki restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra cami Ankara tarihindeki yerini alacak.