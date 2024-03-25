Ankara\'da tarihi Ulus Hali yenilendi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Altındağ'da bulunan 86 yıllık tarihi Ulus Hali'nde yenileme çalışmalarını tamamladı. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından orijinal mimarisine uygun olarak projelendirilerek 20 Aralık'ta hizmete açtığı tarihi Ulus Hali'nin modern, hijyenik ve konforlu hali esnaf ve vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmaya, gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla gereken çalışmaları yapmaya devam ediyor.

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937'de modern bir mimariyle tasarlanan ve 86 yıllık bir tarihe sahip olan Ulus Hali eskisine göre daha modern bir tesise dönüştürüldü. Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak tamamlanan çalışmalar kapsamında vatandaşlar daha sağlıklı koşullarda alışveriş yapma imkanı buluyor. Tarihi yapısının aslına uygun olarak restore edilen ve 27 milyon 100 bin liralık maliyetle tamamlanarak hizmete açılan tarihi Ulus Hali'ne esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından orijinal mimarisine uygun olarak projelendirilerek 20 Aralık'ta hizmete açtığı tarihi Ulus Hali'nin yepyeni hali esnaf ve vatandaşın yüzünü güldürüyor.

320 BİN TON ATIK KALDIRILDI

Yapıldığı yıldan bu yana ilk kez ayrıntılı bir şekilde yenileme çalışması başlatılan Ulus Hali'nden ilk etapta 320 bin ton atık çıkarıldı. Çalışmalar kapsamında 6 yeni yağmur suyu hattının eklenerek çatı sistemi baştan aşağı değiştirildi ve yıllardır çatıdan akan yağmur suyu problemi ortadan kaldırıldı. Çatıya yurt dışından ithal edilecek membranın da serilmesiyle esnaf ve vatandaşların mağduriyeti sona erdi. Halin orta tezgahları yenilenerek daha düzenli bir görünüm elde edilirken, zemine döşenen granit taş parke ile hal daha temiz ve daha ferah bir görünüm kazandı.

ALIŞVERİŞE DAHA ELVERİŞLİ HALE GETİRİLDİ

Ankara'nın tarihi belleği olma özelliği taşıyan Ulus'un tarihi dokusunun yaşatılması ve yepyeni bir görünüme kavuşması için kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenlemesiyle de Ulus'u yeniden cazibe merkezi haline gelmesi için ilmek ilmek işliyor.

Tarihi Ulus Hali esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

-Şevki Kaya: "Eskiden tezgahlar daha ilerideydi müşterinin geçiş alanını kısıtlıyordu. Rahat alışveriş yapamıyordu müşteri. Kanallar rahat akıyor, çatıyı yaptılar, tezgahlar genişledi. Bu sayede müşteri potansiyeli arttı. Yer genişleyince insanlar rahat rahat alışveriş yapabiliyor."

- Faruk Özdemir: "30 senedir Ulus'ta çalışıyorum. 25 senedir hizmet görmeyen Ulus Hali Mansur Başkanımız 1 ayda değiştirdi. Kanalizasyon, dükkanların içi, çatısı, bodrumlar yapıldı, ışıklandırmalar yapıldı. Esnafın yükü hafifletildi. En iyi yapılan işse jeneratör oldu bize tasarruf sağladı. Hal yenilenince müşteriler daha çok gelmeye başladı."

-Sefer Yurttaş: "1970'den beri halde esnaf olarak çalışıyorum. Ben burada 7 belediye başkanı gördüm. En başarılı Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tır. Hem Ulus'a canlılık getirdi hem de tarihi varlıklarımızı değerlendirdi. Milletin efendisinden köylüsüne kadar herkes bu hale alışverişe geliyor. Ankara nasıl Türkiye'nin başkenti ise Ulus'ta Ankara'nın Başkentidir. Bu hale değer verdikleri için yürekten kutluyorum."

- Mehmet Özlü: "Güzelleştirdi hali. Bekçisi var güvenliği var zabıtası var. Güzelleştiği için müşteriler arttı. Tarihi yer olduğu için müşteri burayı seviyor. Vatandaş temizliğe geliyor hijyene geliyor. Eskiden pisti kokuyordu. Şimdi tertemiz oldu."

-Mesut Karaekmek: "Keçiören'den geliyorum. Daha önceki hali çamurdu vatandaş yürüyemiyordu. Ürünler buraya taze geliyor. Burada taze mal satılıyor, hem ucuz hem taze ürün alabiliyoruz. Çok temiz oldu, üstümüz çamur oluyordu şu anda tertemiz oldu memnunuz. Vatandaş hem ucuzluğa hem temizliğe geliyor."

-Elif Alagöz: "Yeni hali çok farklı ve güzel olmuş. Belediye Başkanımızın eline sağlık. Her şeyi bulabiliyoruz burada fiyatlar da uygun olunca burayı tercih ediyoruz. Eskiden sular içerisinde yürüyemiyorduk şimdi tertemiz olmuş kupkuru teşekkürler."

-Ömer Duymaz: "Tadilat ve dekorasyon çok güzel oldu. Komple yenilendi. Eskiden tezgahlar ilerideydi rahat edemiyorduk. Artık daha temiz ortamda çalışıyoruz. Müşterimizin artmasına yansıdı."