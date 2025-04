Ankara\'daki Boğazkaya Mahallesi\'nde 20 Yıldır Süren Su Sorunu

Ankara'nın yanı başında 20 yıldır susuz olan köyde vatandaşlar, 20-25 kilometre uzaklıktaki köylerden taşıdıkları su ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Köy sakinleri, "Taşıma suyla değirmen dönmez" atasözüne atıfta bulunarak sorunlarının çözülmesini istedi.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Boğazkaya Mahallesi'nde 20 yıldır süren su sorunu köyün boşalmasına neden oldu. Civar köylerde ve mahallelerde su sorunu yaşanmazken, bu köyde su sorunu olması köylülerden tepki topluyor. Çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerini yerine getiremeyen köylüler, 20-25 kilometre uzaklıktaki köylerden su taşıyarak evlerindeki tankerleri doldurduklarını aktardı. Traktörü ya da şahsi aracı olmayan köylüler ise komşularından aldıkları sur ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Taşıma suyla değirmenin dönmediğini belirten köylüler, belediye ekiplerinin seçim zamanı geldiklerini ancak bir daha uğramadıklarını dile getirdiler.

"Eski zamanlardaki gibi atla, eşekle su taşıyoruz"

Yıllardır su sorunu çektiklerini söyleyen Ali Şeker, "15-20 senedir suyumuz kesik. Tankerlerle ve akarsularla içme suyumuzu temin etmekteyiz. Her seçimde muhtarlar ve belediye başkanları 'Biz suyunuzu getireceğiz' diyor. 'Bu size olan bir borcumuz, mutlaka getireceğiz' diyorlar ama seçim bittikten sonra maalesef isteklerimiz yerine getirilmiyor. Şu an tankerlerle başka köylerden su getirmekteyiz. Bazı komşularımız traktörle su çekiyorlar, traktörü olmayanlar ne yapacak? Ben şahsi aracımla başka köylerden getiriyorum. Kaç sefer gidebilirim? Hiç olmayanlar var. Eski zamanlardaki gibi atla, eşekle su taşıyoruz. Bu duruma düştük. Civarda su bulundu ama suyu köye getiremediler. Kış gelsin, yağmur ve kar yağsın derken biz hala bekliyoruz" diye konuştu.

"Su olmadığı için 1 hafta işimizi yapıp kaçıp gidiyoruz"

Önceden köye biraz olsun su geldiğini ancak diğer köyler tarafından o suyun da kesildiğini aktaran Ahmet Tamer ise, "Biz mağduruz. Tankerlerle çay suyu getiriyoruz. Diğer köylere gidip bidon doldurup getiriyoruz. Biz bu yüzden köye gelmek istemiyoruz. Birazcık eski köyün suyu akıyor. Hayvanları oradan suluyoruz ama köye bir faydası yok. Polatlı'da oturuyoruz. Suyumuz olsa kışa kadar burada yaşardık. Bütün işimiz gücümüz burada. Su olmadığı için 1 hafta işimizi yapıp kaçıp gidiyoruz. Ne bulaşık yıkayabiliyoruz ne çamaşır yıkayabiliyoruz. Tarlaya gidip geliyoruz, sonra kirli kirli Polatlı'ya dönüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi seçim zamanı gelip 1-2 gün gösteriş yapıyor, sonra bırakıp gidiyorlar, bir daha arkasına bakmıyorlar. Mansur Yavaş köylere hizmet ettiğini söyleyerek yalan söylüyor. Yolumuz bile yok. Polatlı'da Konya tarafında sıcak asfalt var ama Haymana'da yol yok. Belediyeye sıfır puan veriyoruz, sınıfta kaldılar" ifadelerini kullandı.

"Taşıma suyla değirmen dönmez"

Su ihtiyacını karşılamak için her evde bir tankerin takılı olduğunu kaydeden Ahmet Aydın, "Her gün 20-25 kilometre uzaktan su getiriyoruz. Susuzluktan hem hayvanlar hem insanlar kırılıyor. Biz de Türkiye'nin insanıyız. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Haymana Belediyesi bize bakmıyor, ilgi göstermiyor. Vahim durumdayız, perişanız. Her kapıda takılı olan tankerler elektrikle su pompalıyor evlerimize. Taşıma suyla değirmen dönmez. 3-5 gün sürecek olsa idare edelim diyeceğiz ama öyle değil. Mansur Yavaş seçim zamanında bize söz verdi ama üç sondajdan da çıkan suyun olumsuz olduğunu söylüyorlar" dedi. - ANKARA