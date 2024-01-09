 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara İtfaiyesi Güvenliği Ön Plana Alarak Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara İtfaiyesi Güvenliği Ön Plana Alarak Kapasitesini Artırıyor

Ankara İtfaiyesi, yangın, kaza, deprem sel ve acil durum müdahale kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Son 4,5 yılda 445 personel işbaşı yaparken, 3 köpük kulesi, 7 yeni itfaiye istasyonu, 277 yeni itfaiye aracı, 24 rotfire aracı, 546 yangına ilk müdahale tankeri itfaiye envanterine dahil edildi. Çakıl ve Rüzgar isimli K-9 köpekleri de arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

09.01.2024 - 11:54,  Güncelleme: 11:55
Abone Ol

Ankara İtfaiyesi yangın, kaza, deprem sel ve acil durum müdahale kapasitesini artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güvenliği ön plana alarak son 4,5 yılda 445 personel liyakat usulü ile işbaşı yaptı. 3 adet köpük kulesi, 7 adet yeni itfaiye istasyonu, 277 adet yeni itfaiye aracı, 24 adet rotfire isimli ilk müdahale aracı, 546 adet yangına ilk müdahale tankeri itfaiye envanterine dahil edildi. Ekibin kahramanlarından Çakıl ve Rüzgar isimli K-9 köpekleri de arama kurtarma çalışmalarında itfaiye erlerine eşlik ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özverili çalışmaları ve zamanında müdahaleleri ile 7/24 toplum güvenliği için hizmet eden itfaiye teşkilatının profesyonel hizmetlerini daha da geliştirmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

GÜVENLİK ÖN PLANA ALINARAK MODERN ARAÇ VE UZMAN PERSONEL KAZANDIRILDI

Ankara İtfaiyesi'nin güçlendirilmesi kapsamında güvenlik ön plana alınarak itfaiye bölümünden mezun 445 itfaiye personeli liyakat usulü ile işbaşı yaptı.

İtfaiye teşkilatının araç filosu, son teknolojiye sahip ve çeşitli acil durum senaryolarına hızlı müdahale yapabilecek şekilde güncellendi. Yangın söndürme ve kurtarma operasyonları için özel olarak tasarlanmış 277 adet yeni itfaiye aracı, 7 adet yeni itfaiye istasyonu, 24 adet rotfire isimli ilk müdahale aracı, 546 adet yangına ilk müdahale tankeri ve 3 adet köpük kulesi itfaiye envanterine dahil edildi. Ekibin kahramanlarından Çakıl ve Rüzgar isimli K9 köpekleri de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

30 yıl boyunca Ankara'nın tek köpük kulesi olarak görev yapan 93 model köpük kulesinin yanında 2022 yılında 1 adet köpük kulesi daha Ankara İtfaiyesi'ne kazandırıldı. ASO 2. Bölge ile yapılan iş birliği ile de 2 köpük kulesi Ankara İtfaiyesi'ne tahsis edildi.

7 YENİ MODERN TESİS İLE DAHA HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

Yeni modern 7 itfaiye istasyonu, son teknoloji ekipmanlar ve uzman personeliyle donatıldı. Nallıhan, Akyurt, Haymana, Bağlum ve Etimesgut'a yeni istasyonlar kazandırılırken, Çakırlar ve İncek'te inşa edilen istasyonlar, bu yıl hizmet vermeye başlayacak. Bu sayede, yangın, kurtarma ile diğer acil durum müdahaleleri daha etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

ÇEVRE İLÇELERE 546 ADET İLK MÜDAHALE TANKERİ

Başkentin çevre ve merkez ilçelerinde güvenliği en üst düzeye çıkarmak ve hızlı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla önemli yatırımlar yapılırken, kırsal gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerine de yer verildi. Kırsal Gönüllü İtfaiyecilik Projesi kapsamında; köyler, kırsal mahalleler ve merkeze uzak bölgelerde olası bir yangına anında müdahale edilebilmesi amacıyla 546 adet yangına ilk müdahale tankeri kırsal mahallere dağıtıldı. 1170 vatandaşa, itfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yangına ilk müdahale ve tanker kullanma eğitimi verildi.

Özellikle, 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan K9 köpekleri Rüzgar, Çakıl ve arkadaşları adından söz ettiriyor.

Türkiye'deki itfaiye teşkilatları arasında ilk defa Ankara İtfaiyesi bünyesinde kurulan su altı ve üstü arama kurtarma amirliği de hizmetlerine devam ediyor.

Ankara İtfaiyesi Güvenliği Ön Plana Alarak Kapasitesini Artırıyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İtfaiye, Ankara, Deprem, İtfaiye, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara İtfaiyesi Güvenliği Ön Plana Alarak Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika


11:42
Netflix'in Kürt kökenli oyuncusu Gazze'de yaralandı Netflix'in Kürt kökenli oyuncusu Gazze'de yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:56
Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor

Son Dakika
11:42 Netflix'in Kürt kökenli oyuncusu Gazze'de yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:56 Endişelendiren tablo! Yoğun bakımlar yüzde yüz dolu, ameliyatlar erteleniyor
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 12:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara İtfaiyesi Güvenliği Ön Plana Alarak Kapasitesini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement