Beyoğlu'ndaki bir otelde gazetecilerle bir araya gelen Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, projelerini anlattı. Eğitimden üretime, turizmden altyapıya kadar hayatın birçok alanına dokunan çalışmalarla yoğun bir 5 yıl geçireceklerini söyleyen Tütüncü, "2024 yılında '60. Altın Portakal Film Festivali'ni biz yapacağız' diye müthiş bir motivasyon ve enerji içerisindeyim" dedi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen kahvaltı programında Antalya AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü gazetecilerle bir araya geldi. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve yeni dönem projelerini anlatan Tütüncü, "Ben 15 yıl boyunca hemşehrilerimize, Antalya'nın bütün ilçelerindeki seçmenlere bir şekilde dokunmaya gayret ettim. ve adaylık sürecinde de yapılan bütün anketlerde de ismimin ön planda çıkmasının temel sebebi de seçmen ve hemşehirlerimizle kurduğum gönül bağıydı. Onları bir seçmen olarak tanımlamanın ötesinde bir hemşehrili olarak tanımlarsanız ve mümkün olduğunca birinci önceliğiniz seçmenlerinizle, halkınızla düzgün bir ilişki kurmak olursa, sahada siyasetin ötesinde bir ilişki türü geliştirmiş olursunuz. Biz Antalya'nın hangi ilçesine gidersek gidelim, bizim hemşehrilerimizle böyle bir gönül bağımız oluştu. Mesela biz gittiğimiz ilçelerde seçimlerden daha çok hayatı konuşuyoruz. Herkes demokratik sistemde bize oy verecek değil. Ama oy vermeyenlerin de bize saygı ve sevgi duydukları bir toplum inşa edebilirsek, bizim geleceğe yönelik yönetimle ilgili birçok problemi ortadan kaldırmış oluruz, böyle bir ortamı şehre kazandırırız" dedi.

"Toplu taşımayı güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Antalya'nın ulaşım problemini çözeceklerini ifade eden AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Bizim önümüzdeki süreçte ele almak istediğimiz 3 tane esas mesele var. Bunlardan birincisi ulaşım, Antalya'da ulaşım akıl almaz şekilde kötüye gidiyor. Diyebilirim ki İstanbul trafiğinden bile daha sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Siz 5 yıl belediye başkanlığı yapacaksınız, o 5 yıl içerisinde şehrin nüfusu artacak. O 5 yıl içerisinde araç sayısında da artış olacak. Dolayısıyla taşınan araç ve taşınan insan sayısında artış olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak diyeceksiniz ki ben Antalya'nın ulaşım ağına yeni bir yol ekleyememeyi bir prensip kararı haline getirdim. Bu temel atmama törenine benziyor. Böyle bir akıl tutulması içerinde 5 yıl geçirdik. En basit mantıkla bile değerlendirdiğinizde araç sayısı artıyor. Taşınan insan sayısı artıyor. Toplu taşımanın yükü de artıyor. Trafiğin kördüğüm olduğu kavşaklarda bir tane bile katlı köprülü kavşak sistemi yapmayacaksınız ve bunu bir belediyecilik görevi olarak tanımlamayacaksınız. Biz bu şekilde planlamalarımızı yaptık. Antalya'nın şehir merkezinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tam 15 tane yeni koridor açma hedefi koyduk. Bunu planladık. Tam 22 tane katlı köprülü kavşak ve kavşak düzenlemesi yaparak bu yolların meydana getirdiği o sorunları ortadan kaldırmaya niyet ediyoruz. Toplu taşımayı güçlendirmeyi hedefliyoruz. ve halkımızı çağdaş yöntemlerle toplu taşımaya yönlendirmeye gayret ediyoruz. Yeraltı raylı sistem ve metronun başlangıcını bu dönemde Antalya'ya getireceğiz. Toplu ulaşımın daha özenilesi bir hale getirmek bizim en temel yaklaşımımız" diye konuştu.

"1 ay önce selde boğularak hayatını kaybetti, belediye menfezleri temizlemeye yönelik bir çalışmada bulunmadı"

Antalya'nın yağmur yağdığında oluşan sel sorunu hakkında konuşan Tütüncü, "İkincisi her yağmurda siz de basın mensupları olarak artık Antalya'nın sel baskınlarından bizar hale geldiğinin haberlerini vermek durumunda kalıyorsunuz. Bizim hemşehrilerimiz orada, o sıkıntıları yaşıyor. Eğer Antalya'yı bir dünya kenti olarak tanımlıyorsak, bu Antalya'nın her yağmur sonrası yüz yüze kalmak durumunda olduğu bir görüntü olmamalı diye düşünüyoruz. Bugün yağan yağmurlar, dün de yağıyordu. 5 sene önce de yağıyordu. Neden o zaman bu tip manzaralarla biz karşı karşıya kalmıyorduk? Sebebi çok basit. Şehir büyürken siz yağmur suyu sistemini doğru bir şekilde, bilimsel bir yöntemle planlamazsanız o alandaki yatırımları sürdürmezseniz, bu yatırımlara 5 yıl ara verirseniz gelinen tablo kelimenin tam anlamıyla bu olur. Antalya nasıl bir akıl tutulması içinde yönetiliyor? Size çok basit bir şey söyleyeyim; 1 ay önce gece saatlerinde yağan yağmurda, selden dolayı bir alt geçidimizde, bir vatandaşımız boğularak hayatını kaybetti. Bizim belediyemizin önündeki bir kavşak, Menderes Bey döneminde yapılmıştı. Tam 5 yıl boyunca, Antalya Büyükşehir Belediyesi o yağmur suyu menfezlerini temizlemeye yönelik bir çalışmada ve girişimde bulunmadı. Bu alanda bir ihale açmamış. Antalya'da turistik bölgelerde şöyle bir sıkıntı var; kanalizasyonlar SOS veriyor. Mavi bayraklı denizimiz, şu an tehdit altında. Antalya'da 500 bin yatak var. Antalya turizmin başkenti. En büyük gücümüz mavi bayrağımız, denizimiz. Belediyeler vazifesini yapmazsa, altyapıyla ilgili çalışmaları yapmazsa, bu sahillerimiz elden giderse o zaman bu yerel problem, ülke problemi haline dönüşmez mi? Dolayısıyla altyapı çalışmaları belediyeler açısından bu kadar önemli olduğunu ifade etmeliyim" ifadelerini kullandı.

"Eskiyen konutlarımız var, dirençli bir şehir meydana getirmemiz lazım"

İmar ve şehircilik konusunda çalışmalar gerçekleştireceklerini ifade eden Tütüncü, "Üçüncüsü, imar ve şehircilik konusunda da Antalya'nın ciddi eksiklikleri var. Eskiyen konutlarımız var, dirençli bir şehir meydana getirmemiz lazım. Özellikle 1999 öncesi oluşan mahallelerimizde, çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm talep edilmektedir. İmar ve şehircilik noktasında ortaya koyacağımız en önemli vizyon yerinde kentsel dönüşüm modelleri, afetlere dayanıklı bir şehir meydana getirmek. Antalya'da biz turizmin daha da çeşitlenmesi için turizmin daha büyük bir gelir kapısı olması için hem ülkemiz açısından hem hemşehrilerimiz açısından önemli çalışmalar yapacağız. Antalya aynı zamanda tarımın da başkentidir. Tarım, Antalya'da çok önemli bir sektördür. Özellikle küçük çiftçilerimizin üretim süreçlerine katılmasına yönelik inanılmaz destekler ve sosyal projeler ortaya koyup, bunları da geliştireceğiz. Eğitimden üretime, turizmden altyapıya kadar hayatın birçok alanına dokunan çalışmalarla yoğun bir 5 yıl geçireceğiz. Bugüne kadar hemşehrilerimin bana duyduğu güveni hiç yere düşürmedim, hep çok çalıştım, gayret ettim" şeklinde konuştu.

"2024 yılında '60. Altın Portakal Film Festivali'ni biz yapacağız' diye müthiş bir motivasyon ve enerji içerisindeyim"

2023 yılında iptal edilen 60. Altın Portakal Film Festivali hakkında konuşan AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tütüncü, "Ben Türk sineması tarihine özel ilgisi ve merakı olan biriyim. Yeşilçam tarihiyle de ilgili yıllar içinde 2-3 saat konferans verebilecek entelektüel bilgi birikimine sahip oldum. Türk sineması benim özel ilgi alanım. Geçen sene ben bundan dolayı çok üzüldüm. 64 yıl önce başlatılan bir festivaldir. 60 yıldır da ulusal yarışması vardır. Yokluklarla, zorluklarla Antalya'yı tanıtalım diye Antalya Belediye Başkanı Dr. Avni Tolunay zamanında Türkiye'nin ilk film festivalinin düzenlenmesiyle ilgili bir çalışma yapılmış. Altın Portakal Film Festivali ortaya koyulmuş. Darbeler olmuş, festival yapılmış. Pandemiler olmuş, festival yapılmış. Muhtıralar verilmiş, festival yapılmış. Bütün darbeler boyunca yapılan bir festival maalesef bir iş bilmezlik yüzünden altını özellikle çiziyorum, geçen sene yapılamadı. Bize davetiyeler liste halinde gelir. Özel kalem bize öyle sunar. Masamın üzerine 60. Altın Portakal Film Festivali'nin davetiyesini koydum. ve masamın üzerinde sürekli karşımdaydı. O kadar üzüldüm ki ve bunu 2024 yılında '60. Altın Portakal Film Festivali'ni biz yapacağız' diye müthiş bir motivasyon ve enerji içerisindeyim" dedi. - İSTANBUL