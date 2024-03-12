Antalya Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda 20 Çevre Ödülü Aldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla 5 yılda 20 çevre ödülünün sahibi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın her yıl Uluslararası Mavi Bayrak programı kapsamında gerçekleştirdiği "En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri" ödülünü, belediyeler kategorisinde almaya hak kazandı.

Toplumda çevre farkındalığı yaratmak üzere çalışmalarını ve yatırımlarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi tarafından üst üste beşinci kez 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülünü'ne layık görüldü. Ankara'da düzenlenen Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 30. yıl dönümü töreninde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz aldı.

"BU ÖDÜL, ANTALYA HALKININ"

TÜRÇEV'in 2001 yılından bu yana verdiği Türkiye'nin en önemli çevre ödülünü, 5 yıl üst üste almayı başaran Antalya Büyükşehir Belediyesi bu ödülle beraber ulusal ve uluslararası ölçekte toplamda 20 çevre ödülünün sahibi oldu. En İyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü'nü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek adına alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, ödülü Antalya halkı adına aldığını söyledi.