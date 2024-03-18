Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi\'ni törenle anma

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Belediye Hizmet Binası önünde tören düzenledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen törene, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, başkan danışmanları, daire başkanları, zabıta ve belediye personeli katıldı.
Tören, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı, ardından İstiklal Marşı okundu. Genel Sekreter Tuncer, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak töreni sonlandırdı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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