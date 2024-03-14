Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi\'nde Cami İnşaatını Tamamladı

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Güneş Mahallesi'ndeki cami inşaatı yüzde 99 oranında tamamlandı. Caminin iç-dış boyamaları, elektrik ve sıhhi tesisat çalışmaları tamamlanırken, ibadete uygun hale gelebilmesi için sadece halı döşemesi kaldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında, mahalle sakinlerinin ihtiyacının giderilmesi amacıyla başlattığı "Güneş Mahallesi Cami Projesi" inşaatında sona yaklaşıldı.

İBADETE HAZIRLANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde başlattığı cami projesi inşaatının yüzde 99'u tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 27724 ada 7 parsel üzerine inşa ettiği Güneş Mahallesi Cami Projesi, toplamda 2 bin 152 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Caminin iç-dış boyamaları, elektrik ve sıhhi tesisat çalışmaları tamamlanırken, halı döşemesi ise devam ediyor.

825 KİŞİLİK KAPASİTE VE GENİŞ ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Caminin zemin katında tuvalet, gasilhane, morg, abdesthane, taziye salonu gibi bölümler bulunurken, birinci katta son cemaat yeri, harim ve imam odası gibi alanlar yer alıyor. Ayrıca, caminin ikinci katında kadın mahfili bölümü yer alıyor. Toplam kapasitesi 825 kişi olarak planlanan Güneş Mahallesi Cami'nin projesinde 940 metrekarelik yeşil alan, 615 metrekarelik sert zemin, şadırvan ve iki minare bulunuyor.