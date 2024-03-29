Antalya Büyükşehir Belediyesi \'Halk Mama\' Projesiyle İhtiyaç Sahibi Çocuklara Destek Oluyor

Türkiye Yerel Yöneticilerini Seçmek İçin Sandık Başına Gidecek. Bir Milyon 32 Bin 610 Genç İlk Kez Oy Kullanacak

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.