Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum zararı gören üreticilere naylon desteği sağladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın iki mahallesinde yaşanan hortum sonrası seraları zarar gören 51 üreticiye naylon desteği verdi.

Alanya'da mart ayı başında etkili olan ve Türkler ile Payallar Mahalleleri'ndeki seralara zarar veren hortumun ardından bölgede yapılan inceleme sonucu seraları zarar gören üreticilere Antalya Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkler'de 14 ve Payallar'da 37 üreticiye sera naylonlarını teslim etti. Türkler ve Payallar Mahallesi'nde seraları zarar gören 51 üreticiye toplam 51 bin 645 metrekare sera naylonu dağıtımı yapıldı.

Türkler Muhtarı Mehmet Şahin, "Bölgemiz iki aydır dolu ve hortum felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Birçok üreticimizin seraları yıkıldı. Ürünleri yok oldu. Büyük zarar meydana geldi. Çiftçimizin yanında olduğunu gösteren Başkan Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.