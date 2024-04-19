Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli\'de çoban haritası dağıttı

(ANTALYA) Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayla ve kırsal hayvancılığı sürdürmek, geliştirmek ve desteklemek amacıyla Korkuteli'nin Yazır ve İmecik Mahallelerinde çoban haritası dağıttı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Çoban Haritası Pojesi' kapsamında Korkuteli'nde hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde çobanların atalarından öğrenerek bugünlere kadar taşıdığı binlerce yıllık sürü ve mera rotalarının adım adım haritasını çıkardı. Gelecek nesiller adına önemli bir veri mirası olarak kalacak çoban haritaları, Korkuteli'de çobanlara dağıtıldı. Çoban haritaları ile kırsal hayvancılığın asırlık rotaları koruma altına alınmış olurken, Antalya'nın küçükbaş hayvancılığı ile ilgili verilerin titizlikle kaydedilmesiyle hayvancılığın gelişimine de destek sunacak.
TALEPLER KARŞILANIYOR
Hayvanların ve çobanların daha korunaklı ve iyi şartlarda barınmasını sağlamayı hedefleyen proje ile çobanların yaylalardan inmeye ihtiyaç duymaması hedefleniyor. Bu kapsamda sürdürülen çalışmalarda özellikle iklim değişikliği ve yağış oranlarına bağlı yaşanabilecek kuraklık gibi olumsuzluklardan etkilenilmemesi için hayvanların toplandığı alanlara yeni içme suyu hatları ve konforu arttıracak çalışmalar yapılacak. Çobanların talepleri doğrultusunda konteyner barınak için de çalışmalar başladı.
TUZLU MİNERALLİ TAŞ DAĞITILIYOR
Yem ve veterinerlik desteklerini de vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, son olarak küçükbaş hayvanlarının ihtiyaç duyduğu yalama taşı olarak bilinen tuzlu mineral taşlarını çobanlara dağıttı. Hayvanların gelişimi ve sağlığı için son derece önemli olan bu taşlar hayvancılıkta verimliliği de arttırıyor. Korkuteli Yazır ve İmecik mahallelerinde otuz muhtara toplam 250 kg yalama taşı teslim edildi. Dağıtımlar diğer ilçe ve mahallelerde devam edecek.
YAZIR MUHTARI KOCAOĞLU'DAN TEŞEKKÜR
Yazır Mahalle Muhtarı Mehmet Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılıkla ilgili desteklerinden son derece memnun olduklarını belirterek, "Düğün salonumuz tamamlanmak üzere, yeni içme suyumuz gelecek, yollarımızın bakımları yapılıyor bunun yanında hamur yoğurma makinası, hayvan yemi, veteriner desteği ve son olarak çobanlarımıza yalama taşı desteği aldık. Yalama taşları hayvancılarımızın her zaman ihtiyaç duyduğu bir ürün. Talepte bulunan tüm çobanlarımıza belediyemiz ulaştırıyor. Sağ olsun muhittin Böcek Başkanımız her zaman yanımızda. Mahallemiz adına başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
"ÇALIŞMA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Belediyenin çoban haritası çalışmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Çoban Ömer Ağıroğlu da "Uzun yıllardır kullandığımız meralar ve rotalarımız ile ilgili belediyemiz kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu rotaların korunması ve hayvancılığa daha uygun bir hale getirilmesi çok önemli. Özellikle hayvanlarımızı topladığımız mera alanlarına yeni su kaynaklarının ulaştırılması ve çoban barınakları ile ilgili çalışmalar yapılacak bu imkanların sağlanması biz çobanlar için son derece önemli. Yalama taşlarımızı da teslim aldık. Bu taşlar hayvanlarımız tükettikçe daha verimli daha lezzetli etleri oluyor. Bizleri düşünen üreticinin hayvancının yanında olan başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.
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