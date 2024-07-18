Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla 19 ilçede 40 bin vatandaşa aşure ikram ediyor. İlk aşure dağıtımı Kapalı Yol'da yapıldı ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

18.07.2024 16:01  Güncelleme: 16:06
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram ediyor. Kapalı Yol'da başlayan ilk aşure dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca 19 ilçede 40 bin vatandaşa aşure ikram edilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen aşure ikramının bu yılki ilk adresi Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler, Kapalı Yol'da binlerce kişiye ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında aşurenin enfes tadına turistler de baktı. Muharrem ayı boyunca Antalya merkez ve 19 ilçesinde 40 bin vatandaşa ikram edilecek.

19 ilçemizde ikramlarımız devam edecek

Bu yıl gerçekleşecek aşure ikramına ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel aşure günlerimize mutlulukla başlıyoruz. Merkez aşevimiz, Manavgat ve Alanya aşevlerimizde özenle hazırlanan 40 bin porsiyon aşureyi 19 ilçemizde Antalyalılarla buluşturacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak birlik, kardeşlik, bereket ve beraberliğin simgesi, bir tatlıdan daha fazlası olan aşureyi vatandaşlarımızla paylaşarak bu önemli geleneği sürdürüyoruz. Bu değerli geleneği yaşatırken, tüm komşularımızı aşure dağıtım noktalarımıza, aşurelerimizin tadına bakmaya ve bu güzel geleneği birlikte yaşatmaya davet ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 20 gün boyunda Antalya ve 19 ilçesinde dağıtacağı aşure ikramı programı ise şöyle;

Kaş - 19 Temmuz Cuma - Saat: 11.30 - Pazar Yeri

Akseki - 19 Temmuz Cuma - Saat: 13.00 - Pazar Yeri

Gazipaşa - 19 Temmuz Cuma - Saat: 13.00 - Pazar Yeri

Gazipaşa - 20 Temmuz Cumartesi - Saat: 11.00 - Günnercik

Finike - 20 Temmuz Cumartesi - Saat: 11.00 - Kapalı Pazar Yeri

Kemer - 22 Temmuz Pazartesi - Saat: 11.00 - Pazar Girişi

Aksu - 23 Temmuz Salı - Saat: 11.00 - Pazar Yeri

Serik - 23 Temmuz Salı - Saat: 14.00 - Pazar Yeri

Alanya Merkez - 24 Temmuz Çarşamba - Saat: 11.00 - Kaymakamlık Önü

Korkuteli - 24 Temmuz Çarşamba - Saat: 11.00 - Pazar Yeri

Muratpaşa - 25 Temmuz Perşembe - Saat: 11.00 - Belediye Önü

Döşemealtı - 26 Temmuz Cuma - Saat: 10.00 - Kapalı Pazar Yeri

Gündoğmuş - 26 Temmuz Cuma - Saat: 10.00 - Meydan

Elmalı - 29 Temmuz Pazartesi - Saat: 11.00 - Pazar Yeri

Kepez - 31 Temmuz Çarşamba - Saat: 13.00 - Özdilek AVM Önü

Manavgat - 01 Ağustos Perşembe - Saat: 17: 00 - Meydan

İbradı - 02 Ağustos Cuma - Saat: 10.00 - Pazar Yeri

Demre - 02 Ağustos Cuma - Saat: 11.00 - Pazar Yeri

Konyaaltı - 05 Ağustos Pazartesi - Saat: 10.00 - Siteler Mahallesi Pazar Yeri

Kumluca - 09 Ağustos Cuma - Saat: 11.00 - Meydan - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor - Son Dakika

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