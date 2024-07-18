Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel simgelerinden Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram ediyor. Kapalı Yol'da başlayan ilk aşure dağıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı boyunca 19 ilçede 40 bin vatandaşa aşure ikram edilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen aşure ikramının bu yılki ilk adresi Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler, Kapalı Yol'da binlerce kişiye ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure dağıtımında aşurenin enfes tadına turistler de baktı. Muharrem ayı boyunca Antalya merkez ve 19 ilçesinde 40 bin vatandaşa ikram edilecek.
19 ilçemizde ikramlarımız devam edecek
Bu yıl gerçekleşecek aşure ikramına ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel aşure günlerimize mutlulukla başlıyoruz. Merkez aşevimiz, Manavgat ve Alanya aşevlerimizde özenle hazırlanan 40 bin porsiyon aşureyi 19 ilçemizde Antalyalılarla buluşturacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak birlik, kardeşlik, bereket ve beraberliğin simgesi, bir tatlıdan daha fazlası olan aşureyi vatandaşlarımızla paylaşarak bu önemli geleneği sürdürüyoruz. Bu değerli geleneği yaşatırken, tüm komşularımızı aşure dağıtım noktalarımıza, aşurelerimizin tadına bakmaya ve bu güzel geleneği birlikte yaşatmaya davet ediyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nin 20 gün boyunda Antalya ve 19 ilçesinde dağıtacağı aşure ikramı programı ise şöyle;
Kaş - 19 Temmuz Cuma - Saat: 11.30 - Pazar Yeri
Akseki - 19 Temmuz Cuma - Saat: 13.00 - Pazar Yeri
Gazipaşa - 19 Temmuz Cuma - Saat: 13.00 - Pazar Yeri
Gazipaşa - 20 Temmuz Cumartesi - Saat: 11.00 - Günnercik
Finike - 20 Temmuz Cumartesi - Saat: 11.00 - Kapalı Pazar Yeri
Kemer - 22 Temmuz Pazartesi - Saat: 11.00 - Pazar Girişi
Aksu - 23 Temmuz Salı - Saat: 11.00 - Pazar Yeri
Serik - 23 Temmuz Salı - Saat: 14.00 - Pazar Yeri
Alanya Merkez - 24 Temmuz Çarşamba - Saat: 11.00 - Kaymakamlık Önü
Korkuteli - 24 Temmuz Çarşamba - Saat: 11.00 - Pazar Yeri
Muratpaşa - 25 Temmuz Perşembe - Saat: 11.00 - Belediye Önü
Döşemealtı - 26 Temmuz Cuma - Saat: 10.00 - Kapalı Pazar Yeri
Gündoğmuş - 26 Temmuz Cuma - Saat: 10.00 - Meydan
Elmalı - 29 Temmuz Pazartesi - Saat: 11.00 - Pazar Yeri
Kepez - 31 Temmuz Çarşamba - Saat: 13.00 - Özdilek AVM Önü
Manavgat - 01 Ağustos Perşembe - Saat: 17: 00 - Meydan
İbradı - 02 Ağustos Cuma - Saat: 10.00 - Pazar Yeri
Demre - 02 Ağustos Cuma - Saat: 11.00 - Pazar Yeri
Konyaaltı - 05 Ağustos Pazartesi - Saat: 10.00 - Siteler Mahallesi Pazar Yeri
Kumluca - 09 Ağustos Cuma - Saat: 11.00 - Meydan - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?