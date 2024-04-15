Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Serikli çiftçilere zeytin fidesi desteği - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Serikli çiftçilere zeytin fidesi desteği

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma hedefiyle çiftçilere destek vermeye devam ediyor. Serikli çiftçilere 700 adet zeytin fidesi hibe edildi. Çiftçiler, belediyenin desteğinden memnuniyetlerini dile getirdi.

15.04.2024 12:46  Güncelleme: 15:41
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, yerelden kalkınma hedefiyle çiftçiye yönelik destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Serikli çiftçilere 700 adet zeytin fidesi hibe edildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik'te zeytin fidesi desteğinde bulunarak, çiftçinin sağlıklı, kaliteli fide ve fidanlara ulaşmasını ve yatırım maliyetinin düşürülmesine katkı sağladı.

"BAŞKANIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteğinden yararlanan üretici Hamdi Genç, "Zeytin fidanlarımızı aldık. Dilekçelerimize çok hızlı geri dönüş oldu. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çiftçi İrfan Akçay ise "Belediyemizin fide desteğinden yararlanmak için müracaat etmiştim. Fidanlarımıza kavuştuk. Muhittin Başkanımıza çiftçinin yanında olduğu için müteşekkiriz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Serikli çiftçilere zeytin fidesi desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Serikli çiftçilere zeytin fidesi desteği - Son Dakika

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