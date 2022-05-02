Antalya Büyükşehir'den İpekböcekçiliğine Destek: Yanan Dut Fidanları Yerine Yenileri Verildi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir'den İpekböcekçiliğine Destek: Yanan Dut Fidanları Yerine Yenileri Verildi

02.05.2022 14:06
Antalya Büyükşehir'den İpekböcekçiliğine Destek: Yanan Dut Fidanları Yerine Yenileri Verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangınının izlerini silmek için çalışmaya devam ediyor. Oymapınar Mahallesi’nde dut ağaçları yanan ipekböceği üreticisi Halil Güven’e Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bin 400 adet dut fidanı teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat yangınının izlerini silmek için çalışmaya devam ediyor. Oymapınar Mahallesi'nde dut ağaçları yanan ipekböceği üreticisi Halil Güven'e Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bin 400 adet dut fidanı teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in "yerelden kalkınma" hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin artmasına yönelik desteklerini sürdürüyor. Manavgat ilçesinde tek ipekböceği yetiştiricisi olan Halil Güven'e yangında yanan dut ağaçları yerine fidan desteği sağlandı. Güven, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Muhittin Böcek'e teşekkürlerini iletti.

"MANAVGAT'TA İPEKBÖCEKÇİLİĞİNİN GELİŞMESİ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

İpekböcekçiliği yaptığını ancak Manavgat yangınında dut fidanlarının yandığını söyleyen Güven, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden dut fidanı istedim. Tarımsal Hizmetler Başkanlığına da başvurdum. Sağ olsun hepsi bize destek çıktılar. Manavgat'ta ipekböcekçiliğinin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Bu desteklerinden dolayı Antalya Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" dedi.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir'den İpekböcekçiliğine Destek: Yanan Dut Fidanları Yerine Yenileri Verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir'den İpekböcekçiliğine Destek: Yanan Dut Fidanları Yerine Yenileri Verildi - Son Dakika
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