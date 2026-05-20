Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu

ANTALYA, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın 107'nci yıldönümünü büyük coşku ve gururla kutladı. Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayı on binlerce Antalyalının katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gazapizm konseri ile büyük coşku yaşandı.

Fener alayının Cumhuriyet Meydanı'na varmasıyla coşku arttı. Saatler öncesinden meydanı dolduran kent sakinleri, fener alayını alkışlarla karşıladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayrağıyla sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, meydanı dolduran on binleri selamlayarak bayramlarını kutladı.

'ATATÜRK'ÜN YAKTIĞI MEŞALE GENÇLERİN GÖZLERİNDE PARLIYOR'

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Bandırma Vapuru'na binerek başlattığı zorlu mücadeleyi anlatarak başlayan Özdemir, Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak attığı adımın büyüyerek dalga dalga yayıldığını söyledi. Özdemir, "Görüyorum, büyük Atatürk'ün o gün Samsun'da yaktığı meşale bugün burada, bu meydanda Antalyalı hemşehrilerimizin kalbinde, gençliğin gözlerinde parıldıyor" dedi.

Meydanı dolduran binlerce gence seslenen Özdemir, "Bugün size emanet edilen bir geleceğin sorumluluğunu taşıyorsunuz. Belki bazen yoruluyorsunuz, bazen umutsuzluğa kapıldığınız anlar oluyor ama şunu asla unutmayın. Siz Türk gençliğisiniz. Sizin cesaretiniz, bu ülkenin yarınlarıdır. Sizin hayalleriniz, bu Cumhuriyet'in yol haritasıdır. Sizler yılmadan, yorulmadan; demokrasimize de bağımsızlığımıza da adaletimize de sahip çıkacaksınız. Sizler, korkma diye başlayan İstiklal Marşımızı gür bir sesle söyleyenlersiniz. Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğine and içenlersiniz. Hiç şüphe yok ki şanlı Cumhuriyetimiz; sizin sayenizde korkmayanların, yılmayanların, vazgeçmeyenlerin omuzlarında ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

'BARIŞTAN VE ADALETTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Özdemir, "Ülkemiz zor zamanlardan geçse de, bu milletin tarihinde her karanlığın sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' diyen Gazi Mustafa Kemal'in izinde, umudumuzu, inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Birlik ve beraberlikten, demokrasiden, barıştan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. ve unutmayın Gençler. Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" ifadelerini kullandı.

GAZAPİZM İLE 19 MAYIS COŞKUSU

Başkan Vekili Özdemir'in CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sahneye çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran on binleri selamladı. Gecenin finalinde ise rap sanatçısı Gazapizm sahneye çıktı. Gazapizm, kendine özgü tarzıyla sevilen parçalarını Antalyalılarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar 19 Mayıs'a yakışır bir coşku yaşadı.

Başkan Vekili Özdemir, günün anısına Gazapizm'e ay yıldızlı bir plaket ve çiçek takdim ederek, kent sakinlerinin 19 Mayıs coşkusuna katkı sağladığı için teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir ve Gazapizm kent sakinlerinin telefon ışıklarıyla oluşturduğu fonda özçekim yaptı.

