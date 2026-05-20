Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu

20.05.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, 19 Mayıs'ı fener alayı ve Gazapizm konseriyle kutladı. On binler coşkuyla katıldı.

ANTALYA, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı 19 Mayıs'ın 107'nci yıldönümünü büyük coşku ve gururla kutladı. Konyaaltı Varyant'tan başlayan fener alayı on binlerce Antalyalının katılımıyla gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gazapizm konseri ile büyük coşku yaşandı.

Antalya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı fener alayı ve Gazapizm konseri ile kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile fener alayına katılan on binlerce Antalyalı, caddeleri aydınlattı. Konyaaltı Varyant'tan başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren fener alayında 19 Mayıs ruhu yeniden hayat buldu.

Fener alayının Cumhuriyet Meydanı'na varmasıyla coşku arttı. Saatler öncesinden meydanı dolduran kent sakinleri, fener alayını alkışlarla karşıladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayrağıyla sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, meydanı dolduran on binleri selamlayarak bayramlarını kutladı.

'ATATÜRK'ÜN YAKTIĞI MEŞALE GENÇLERİN GÖZLERİNDE PARLIYOR'

Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan Bandırma Vapuru'na binerek başlattığı zorlu mücadeleyi anlatarak başlayan Özdemir, Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak attığı adımın büyüyerek dalga dalga yayıldığını söyledi. Özdemir, "Görüyorum, büyük Atatürk'ün o gün Samsun'da yaktığı meşale bugün burada, bu meydanda Antalyalı hemşehrilerimizin kalbinde, gençliğin gözlerinde parıldıyor" dedi.

Meydanı dolduran binlerce gence seslenen Özdemir, "Bugün size emanet edilen bir geleceğin sorumluluğunu taşıyorsunuz. Belki bazen yoruluyorsunuz, bazen umutsuzluğa kapıldığınız anlar oluyor ama şunu asla unutmayın. Siz Türk gençliğisiniz. Sizin cesaretiniz, bu ülkenin yarınlarıdır. Sizin hayalleriniz, bu Cumhuriyet'in yol haritasıdır. Sizler yılmadan, yorulmadan; demokrasimize de bağımsızlığımıza da adaletimize de sahip çıkacaksınız. Sizler, korkma diye başlayan İstiklal Marşımızı gür bir sesle söyleyenlersiniz. Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğine and içenlersiniz. Hiç şüphe yok ki şanlı Cumhuriyetimiz; sizin sayenizde korkmayanların, yılmayanların, vazgeçmeyenlerin omuzlarında ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

'BARIŞTAN VE ADALETTEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Özdemir, "Ülkemiz zor zamanlardan geçse de, bu milletin tarihinde her karanlığın sonunda mutlaka bir aydınlık vardır. 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' diyen Gazi Mustafa Kemal'in izinde, umudumuzu, inancımızı asla kaybetmeyeceğiz. Birlik ve beraberlikten, demokrasiden, barıştan ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz. ve unutmayın Gençler. Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur" ifadelerini kullandı.

GAZAPİZM İLE 19 MAYIS COŞKUSU

Başkan Vekili Özdemir'in CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri sahneye çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran on binleri selamladı. Gecenin finalinde ise rap sanatçısı Gazapizm sahneye çıktı. Gazapizm, kendine özgü tarzıyla sevilen parçalarını Antalyalılarla birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalılar 19 Mayıs'a yakışır bir coşku yaşadı.

Başkan Vekili Özdemir, günün anısına Gazapizm'e ay yıldızlı bir plaket ve çiçek takdim ederek, kent sakinlerinin 19 Mayıs coşkusuna katkı sağladığı için teşekkür etti. Başkan Vekili Özdemir ve Gazapizm kent sakinlerinin telefon ışıklarıyla oluşturduğu fonda özçekim yaptı.

Haber- kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:47
Amrabat’tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı
13:36
Tedesco, Almanya’yı karıştırdı
Tedesco, Almanya'yı karıştırdı
13:23
Olay adam iş başında Yaptığına tepki yağıyor
Olay adam iş başında! Yaptığına tepki yağıyor
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
12:03
Çin, ABD’den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı
11:55
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:09:14. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.