Antalya\'da akaryakıt boru hattı bir ay içinde tam kapasiteye geçiyor, trafik rahatlayacak

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti lokalinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2016 yılında Antalya'da düzenlenen EXPO 2016 alanının yerine tematik park yapılmasını önerdi. Antalya Havalimanı'nda yapılan çalışmalara değinen Şahin, şehrin en önemli sorununun trafik olduğunu belirterek, havalimanına akaryakıt taşınmasını sağlayan boru hattı projesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. ANT adı verilen boru hattının liman ve havalimanı arasında bağlantı sağladığını belirten Şahin, "Şu anda yakıtın yüzde 30'u boru hattından geliyor. Depolama hatları tamamlandığında yüzde 100 kapasiteyle çalışacak ve tüm yakıt boru hattıyla taşınacak. Böylece on binlerce yakıt tankerinin şehir trafiğine girmesi engellenecek" dedi. Şahin, projenin tam kapasiteye en geç bir buçuk ay içerisinde ulaşmasının planlandığını belirtti.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Sohbetleri programında gazetecilerle bir araya gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin sorunları ve projeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, Antalya'nın en büyük probleminin trafik olduğunu belirterek, şehirdeki motorlu araç sayısının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğuna dikkat çekti. Şehirde devam eden kavşak projeleri ve Antalya- Alanya otoyolunun hayata geçirilmesiyle trafik sorununda önemli adımlar atılacağını ifade eden Şahin, "Duraliler, Uncalı, Sanayi ve Kepez üstü kavşaklarının tamamlanmasını planlıyoruz. Bu dördü de bir seferde ihale edildi ve devreye alınacak, çok hızlı çalışacaklar. İki iş takviminde tamamlanıyor. Turizm sezonundan dolayı Mayıs'a kadar iş takvimi, sonra yeniden Kasım gibi başlayacak, bir sonraki Mayıs'a kadar tamamlamayı planlıyoruz. Buraları yaptığımız zaman, Antalya şehir merkezinin trafiğinde çok ciddi misafir kat edeceğiz. Yine 2024'ün en büyük Antalya açısından kazanımlarından biri de de Alanya Antalya otoyolu, o da başlıyor. Onun bir unsuru da Serik bölgesindeki kavşaklar ve şerit sayısının 2'den 3'e çıkarılması. Yakın zaman içerisinde trafik konusunda önemli bir mesafe kat edeceğiz" diye konuştu.

EXPO 2016 alanına tematik park önerisi

Antalya'nın EXPO 2016 alanı için tematik park önerisini paylaşan Vali Şahin, Singapur ve Dubai'deki tematik park örneklerine atıfta bulunarak alanın turizme ve ekonomiye katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Şahin, "EXPO yaklaşık bin dönümlük bir alan, çok da güzel bir yer. Çok emek verilmiş. Şu anda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ukdesinde, Özelleştirme İdaresi'nin listesinde. Özelleştirme İdaresi, uygun bir teklifle satış için bekliyor. Dolayısıyla satışta olan bir alan, projeleri değerlendiriyorlar. ve ona göre bir satış söz konusu olabilir. Kişisel olarak siz ne düşünüyorsunuz derseniz bu Singapur'da Dubai'den örneklerini gördüğümüz büyük tematik parklar var, Gardens of A diye Singapur'da bakarsanız arama motorlarından, Dubai'de de benzerleri var. Biz de de işte Land of Legends tarzı var. Ama daha ekolojik, daha bahçeler mantığında bir tematik park yapılmasının çok güzel olacağını düşünüyorum. Hem Antalya turizmine katkı sağlar, hem de ekonomik getirisi olur. Böyle bir yerin çok ciddi müşterisi olur, ziyaretçiler açısından da hoş bir aktivite olur. Ancak bu tür bir proje devlet bütçesiyle değil, özel sektör yatırımlarıyla hayata geçmeli" şeklinde konuştu.

Atatürk Devlet Hastanesi yeniden inşa edilecek

Vali Şahin, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yerine 500 yataklı modern bir devlet hastanesi inşa edileceğini belirtti. Hastanenin ekonomik ömrünü tamamladığını ve güvenli olmadığını ifade eden Şahin, proje için gerekli girişimlerin sürdüğünü söyledi.

Kentsel dönüşüm ve deprem gerçeği

Antalya'nın deprem riski taşıyan bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "2000 yılından önce yapılan binaların mukavemet açısından analiz edilmesi şart. Deprem öncesi hazırlıklar ve güvenli binaların inşası, en büyük önceliğimiz olmalı" dedi.

Doğu Garajı ve Kaleiçi İçin Yeni Çözümler

Doğu Garajı'nın canlanması için çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin, "Doğu Garajı çok güzel bir yer. Buradaki müze ve iş yerleri halkın kullanımına kazandırılmalı. Doğu Garajı'nın canlanması için bizim aklımızda bazı çözümler var, Büyükşehir Belediye Başkanımızla çözmemiz gereken birkaç husus var. Görüşeceğiz. Kaleiçi için de çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Ancak mülkiyet sorunları ve sit alanı statüsü gibi konular nedeniyle süreç zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

ETS yakında hizmete giriyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya trafiğini tamamen dijital bir altyapı ile yönetmeyi hedefleyen Elektronik Trafik Denetleme Sistemi'nin (ETS) son durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Şahin, uzun süredir hukuki süreçler nedeniyle tamamlanamayan proje, yapılan toplantılar ve uzlaşılar sonucunda çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

Vali Şahin, "Bir masa etrafında toplandık, sorunları çözdük. Şu anda ilgili firma teslimi engelleyen eksikleri tamamlıyor. Bir ay sonra tamamlanacak ve Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek" dedi.

Emniyet ve büyükşehir iş birliğiyle yönetilecek

Sistemin Büyükşehir Belediyesi tarafından teslim alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne devredileceğini belirten Şahin, Antalya trafiğinin belediye ve emniyetin ortak yönetiminde dijital bir altyapıyla izleneceğini ifade etti. Vali Şahin, "Antalya trafiğini büyükşehir ve il emniyet, dijital bir imkan ile gözleyecek. O imkanı sağlayacağız" diye konuştu.

Kırmızı ışıkta geçenler ve hız yapanlar dikkat!

Vali Şahin, sistemin devreye girmesiyle birlikte trafik kurallarına uymayan sürücüler için cezai işlemlerin anında uygulanacağını vurguladı. Antalyalılara uyarıda bulunan Şahin, "Kırmızı ışıkta geçerseniz cezayı yersiniz. Sürat yaparsanız radara yakalanırsınız, kurallara uyun" diyerek trafik kurallarına riayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Antalya Havalimanı 2024'te 39 milyon yolcuya hizmet verdi

Vali Hulusi Şahin, Antalya Havalimanı'nın 2024 yılında kapasitesini aşarak 39 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirtti. Devam eden 900 milyon dolarlık genişleme projesine rağmen bu başarının önemli bir hikaye olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Antalya Havalimanı'nın yönetiminin ne kadar iyi işlediğini Rus uçağına yapılan müdahaleden de anlayabilirsiniz" dedi.

Boru hattı şehir trafiğini rahatlatacak

Vali Şahin, havalimanına akaryakıt taşınmasını sağlayan boru hattı projesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. ANT adı verilen boru hattının liman ve havalimanı arasında bağlantı sağladığını belirten Şahin, "Şu anda yakıtın yüzde 30'u boru hattından geliyor. Depolama hatları tamamlandığında yüzde 100 kapasiteyle çalışacak ve tüm yakıt boru hattıyla taşınacak. Böylece on binlerce yakıt tankerinin şehir trafiğine girmesi engellenecek" dedi. Şahin, projenin tam kapasiteye en geç bir buçuk ay içerisinde ulaşmasının planlandığını belirtti.

Taş: "Artık AGC'nin bir lokali var"

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ise Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal tesisinde yeni bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Taş, "Bu çalışmamızın içeriği, basının toplumla bağını güçlendirmek, kentin sorunlarına dikkat çekmek, bunun için kentin yöneticilerini konuk edeceğiz. Artık AGC'nin bir lokali var, burayı almak için mücadele sarf ettik. Sonuçta kentin buluşma noktası, gazetecilerin bir araya geleceği nezih bir mekan hayalimizdi. Büyük uğraşlar sonucunda bu hale getirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA