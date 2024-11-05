Antalya\'da Atatürk\'e Saygı Yürüyüşü Düzenlenecek

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Antalya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 86'ncı ölüm yılında Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği 'saygı yürüyüşüyle' anacak. Ata'ya saygı yürüyüşü, 10 Kasım Pazar, saat 18.00'de Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndan başlayacak.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, 10 Kasımların bir anma olduğu kadar bir gelecek kurgusunun, hayalinin de ifadesi olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Bizim Atatürk sevgimiz, bizim vatan sevgimiz, bizim anmalarımız, bayramlarımız daha çok geçmişe dair olduğu kadar daha da fazla geleceğe dairdir" dedi. Uysal, bu nedenle her 10 Kasım'da her bayramda Muratpaşa'da bir araya geldiklerini dil getirirken tüm kent sakinlerini yürüyüşe davet etti. Muratpaşa Belediyesi'nin, kent meydanından başlayacak Ata'ya saygı yürüyüşü Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda sona erecek. Yürüyüş yaklaşık 4 kilometre sürecek. - ANTALYA