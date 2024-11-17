Antalya'da Esnafın Ekonomik Zorlukları - Son Dakika
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Antalya'da Esnafın Ekonomik Zorlukları

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CHP'li Başevirgen, Antalya'daki esnafın kazançlarının yarılandığını duyurdu; ekonomik sıkıntılar katlanıyor.

17.11.2024 12:13
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(ANTALYA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Antalya Muratpaşa'da kurulan pazar yerinde esnafın sorunlarını dinledi. Bir esnaf "Geçen sene kazandığımız paranın bu sene yarısını kazanamıyoruz" dedi.

CHP, iki gün boyunca 81 ilde esnaf ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşların sorunlarını dinliyor. Çalışmalar kapsamında CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Antalya'da esnafı ziyaret etti. Başevirgen'e yaşadıkları ekonomik zorlukları anlatan esnaf, şunları söyledi:

-"Geçen sene 300 lira hesapladığımız malı şu anda 300 liraya satamıyoruz. Biz satamazsak bile gıda maddelerini almak zorunda mecbur yiyecek. Yiyeceği kesemediği için tekstilden oradan buradan kesiyor. Her gün, her geçen günden kötüye gidiyor. Şu anki ekonomi ile bir şey çıkmaz. Muhalefet bu kelimeleri 10 yıl önce söylüyordu. Hepsi doğru çıktı."

-"Bizler eskiden harbiden para kazanıyormuşuz. Şu anda kazanamıyoruz başa baş belki denk geliyor. Ben şu anda kendi işimi yaptığım halde zor geçiniyorum. Burada gördüğünüz malzemelerin çoğunu ben kendim dikiyorum. Ben ustayım. Öyle olduğu halde bile zor geçiniyorum. Aldım fiyatlar artık birbirini tutmuyor. Bir parti kumaş alıyorsun, bir daha gittiğinde diğer parti kumaş almaya bir bakıyorsun üzerine para koymuş. Ben esnaf olarak fark koyamıyorum. Vatandaş daha da indirim istiyor. Eğer ki indirim yapmazsan başkalarına gidiyor. Sen her şeyi yüzde 65 zam yap memura yüzde 13 zam ver. Emekli maaşı 12 bin 500 lira. Benim komşum vardı taşındı. Isparta'ya gitti. Geçinemedi gitti. Köyüne gitti. Antalya'daki evinde 15 bin lira kira istiyorlar."

"Bana biçilen değer 12 bin 500 lira"

-"Geçen sene kazandığımız paranın bu sene yarısını kazanamıyoruz. Biz şaşırıyoruz. Allah şaşırtmasın ama ben böyle bir sıkıntı görmedim."

-"Ben 35 yıldır esnafım, ciromuz azdı ama geçinebiliyorduk. Şu anda benim kiram 15- 20 bin lira."

-"Balığı ve karidesi sadece Ruslar alıyor, Türklerin alması çok zor. Türkler karidesi yemiyor. Yiyor ama fiyatı yüksek geliyor."

-"Emekliyim ben 25 yıl çalıştım. Gece gündüz çalıştım bana biçilen değer 12 bin 500 lira. Benim kızım İzmir'de okul kazandı. 22 bin lira ev tuttum."

-"Eski işler nerede? Eski işler şu anda yüzde 5. Ben bu pazarda beş torba yoğurt satıyordum. Beş torba yoğurt 20 kilodan 100 kilo yapıyordu. Şimdi bir torba yoğurt satamıyorum. Bu da 10 kilo. Ben bu peynirleri sabah açtım eski zamanda olsa biterdi. Bu peynirin tenekesi bir buçuk sene önce 800 liraydı. Şimdi ise 5 bin 400 lira. Bu fiyat iki yıl önceydi. Şimdi enflasyon kaç?"

Antalya\'da Esnafın Ekonomik Zorlukları
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Esnafın Ekonomik Zorlukları - Son Dakika

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