Antalya'da Eğitim Gören Filistinli Öğrenciler Aileleriyle İletişim Kuramıyor - Son Dakika
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Antalya'da Eğitim Gören Filistinli Öğrenciler Aileleriyle İletişim Kuramıyor

Antalya\'da Eğitim Gören Filistinli Öğrenciler Aileleriyle İletişim Kuramıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Ahmed Shbair ve Ziraat Mühendisliği öğrencisi Ansam Shaura, savaş nedeniyle ailelerine ulaşamamaktan dolayı üzüntü duyuyor. Shbair, ailesiyle sadece birkaç kez iletişim kurabildiğini ve evlerinin bombalandığını belirtirken, Shaura'nın annesi ve kardeşinin Mısır'da tedavi gördüğü ifade edildi.

31.05.2024 13:20
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Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Ahmed Shbair ve Ziraat Mühendisliği öğrencisi Ansam Shaura, savaştan 1 gün önce geldikleri Antalya'da ailelerine ulaşamamaları sebebiyle üzüntü duyarken, mutlu günlerinin yer aldığı fotoğraf kareleriyle avunuyor.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim gören İletişim Fakültesi doktora öğrencisi Ahmed Shbair ve ve Ziraat Mühendisliği öğrencisi Ansam Shaura, Antalya'da eğitimlerine devam ediyor fakat kalpleri İsrail'in soykırım yaptığı Filistin'de. Ahmed Shbair, geldiğinden itibaren ailesiyle sadece 6-7 kez iletişimde bulunabildiğini söylerken, Ansam Shaura ise annesi ve hasta kardeşinin Mısır'da tedavi gördüğünü dile getirdi.

"Ailemle iletişim kuramıyorum"

Gazze İslam Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde doktoraya başlayan yeğeni Ahmed Shbair, savaşın başlamasından bir gün önce Gazze'den Antalya'ya geldiğini ifade etti. Shbair, şu an Türkçe hazırlık okuduğunu, ailesinin Gazze'de bulunduğunu belirtti. Savaş başladıktan sonra ailesiyle 6-7 kez iletişime geçebildiğini söyleyen Shbair, "Bölgede telefon ve internet çekmediği için dışarıda olanlar iletişim kurmakta çok zorlanıyor. Ailem evde baskın yapıldığı için çıktı ve ev bombalandı. Bir süre sonra haberim oldu. Ailem Aralık'tan itibaren çadırda yaşıyor ve çok az iletişim kuruyoruz. Şimdilik elimizden gelen dua etmek. Oraya giden tüm yollar kapalı, Refah kapısı da kapalı şu an. Refah şehrine bile girdiler, ailem Baskil'de yaşıyor. Erkek kardeşim Gazze'deki Azer Üniversitesi'nde okuyordu, orası da bombalandı. Kardeşim yurt dışındaki bir üniversiteye başvuru yaptı, kabul edildi ama Refah kapısı kapalı diye çıkamadı. Ailemden 40 kişiyi kaybettim, en yakın akrabalarım kuzenlerimi kaybettim" diye konuştu.

"Annem ve kardeşim Mısır'da tedavi görüyor"

Ziraat Mühendisliği'nde okuyan Ansam Shaura da savaştan önce 6 Ekim 2023 tarihinde Antalya'ya geldiğini aktardı. Shaura, annesi ve kardeşinin Mısır'da tedavi gördüğünü anlatarak Türk halkından destek istedi. Shaura, şu ifadelere yer verdi:

"Ailem, Gazze'nin ortasında yaşıyordu, ilk olarak Kuzey tarafına geçmişler, sonra Güney tarafına ardından tekrar orta kısma döndüler. Gittikten sonra baskın oldu, tekrar Kuzey bölümüne geçtiler. Şu an Refah'ta kalıyorlar. Annem geçerken bombanın etkisiyle yaralanmış, yürüyemiyor, bacaklarının yüzde 70'ini kullanamıyor. 14 yaşındaki kardeşim de kirlenmiş su yüzünden ağır hasta oldu. Annem ve kardeşim Mısır'da tedavi görüyor. İkiz kardeşim de var, Gazze'nin Refah şehrindeler, şu an da herkes baskı altında güvensiz yaşıyor. Yaşam için su ihtiyacı var, akan su kirli olduğundan temizlik için denizden su alıyorlar. İçme suyu geliyor ama az geliyor. Zorunda kaldıkları için kirli suyu içiyorlar. İleride ne olacağız bilmiyorum, herkesin Allah yardımcısı olsun. Sizden destek bekliyoruz. Bizi unutmayın ve hep bizimle kalın." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Eğitim Gören Filistinli Öğrenciler Aileleriyle İletişim Kuramıyor - Son Dakika

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