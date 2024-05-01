Antalya\'da Sahte Ruhsatla Dolandırılan Araç Boyacısı Eleştirilere Yanıt Verdi

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Antalya'da internetten gördüğü kazalı ve trafikten men aracı 90 bin TL'ye almak isterken sahte ruhsatla dolandırılan araç boyacısı Cumali Orhan, yapılan haber sonrası sosyal meyada kendisine yapılan olumsuz yorumları eleştirdi. "Ava giderken avlandı" yorumuna, "Kardeşim ben ormanda kuş avına gitmedim" şeklinde yanıt veren Orhan, "397 yorumdan 7'si olumlu. 397 yorumun sadece 7'sine teşekkür ediyorum, geri kalanlara diyecek kelime bulamıyorum" dedi.

Antalya'da sanayide araç boyacılığı ile uğraşan 2 çocuk babası Cumali Orhan (40), internetten 105 bin TL'den satışa konulan kazalı bir aracı satın almak için A.S. ile iletişime geçti. Taraflar 90 bin TL'ye anlaşırken, Orhan Kırşehir'deki araca bakmaları için kuzenlerini belirtilen adrese yönlendirdi. Kuzenlerinin aracı görmesi sonrası satış işlemlerine başlanırken, A.S.'nin bulduğu şahsa vekalet veren Orhan kendi adına düzenlenen ruhsata güvenip 90 bin TL'yi karşı tarafa gönderdi.

Ruhsattaki harfi görünce şoke oldu

Ardından aracı almak için oto servisi arayan Orhan, aracın satılık olmadığını ve ruhsat sahibinin başka kişiye ait olduğunu öğrenince şoke oldu. Ruhsatı kontrol eden Orhan, ilandaki aracın plakasıyla adına düzenlenen ruhsattaki plakada tek bir harfin farklı olduğunu görünce dolandırıldığının farkına vardı. Karşı tarafa ulaşamayan Orhan, sahte ruhsattaki plakayı sorgulattığında belirtilen plakada trafiğe kayıtlı bir araç olmadığını öğrenince soluğu polis merkezinde aldı.

"397 yorumun sadece 7'sine teşekkür ediyorum"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan Cumali Orhan, bir internet sayfasında kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi. Toplam 397 yorumdan hepsini okuduğunu aktaran Orhan, "390 tanesinin tümü bana yüklenmiş. 397 yorumun sadece 7'sine teşekkür ediyorum, geri kalanlara diyecek kelime bulamıyorum. Bir tanesi 'Dolandırmaya giderken dolandırılmış' demiş. Sanayide araçla uğraşanların yüzde 99'u hasarlı araba işi yapar. Sanayicilerin dışında yapan çoktur. Bu aracı alırlar, yaparlar, satarlar ya da binerler. Benim hasarlı araba almam neden bu kadar battı onu anlamadım. Biz kimseye göstermediğimiz malı satmıyoruz, biz de masraf yapıyoruz. Demişler ki 'Bu arabanın fiyatı 500 bin TL.' Bilirkişiyi çağıralım ve fiyatını o belirlesin. Bu aracın sigortadan ağır hasarlı olduğu, 85 bin masrafı olduğu söylenmişti" dedi.

"Ava giderken avlanmadım, çünkü ormanda kuş avına gitmedim"

Yorumlara karşı tepkisini sürdüren Orhan, "Ava giderken avlandı' şeklinde birisi yazmış. Kardeşim ben ormanda kuş avına gitmedim. Para verdim, araba satın aldım, paramın karşılığını alamadım. Bir tanesi de 'köprü satılık' yazmış. Kardeş ben araba işinden anlarım, araba işinden anlamam. Anlayan sensin, al kendin sat. Çok saçma yorumlarla karşılaştım" diye konuştu.

"13 yaşındaki çocuğum bana 'Baba sen dolandırdın mı?' diye soruyor"

Olumsuz yorumlarda bulunanlara da bir ricada bulunan Orhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O yorum yazanlardan şunu rica ediyorum. Benim bir ailem, çevrem, çocuklarım var. Bunlar o yorumları okuyorlar. Oğlum beni arayarak, 'Baba yorumun en başında dolandırmaya giderken dolandırılmışsın' diyor. Çocuk tabii ki kimseye inanmaz ama 13 yaşında bu soru işaretinin beynine yerleştirilmesi insanlık dışı bir olay bence. Kimseyi dolandırmadık, kimsenin parasını pulunu yemedik, araba sattıysak da insanlar görerek ve bilerek aldı ama ben dolandırıldım. Rica ediyorum, benim çocuklarımın olduğunu unutmasınlar, öyle yorumlar yazmasınlar. Yazmak istiyorlarsa düzgün yazsınlar veya hiç yazmasınlar."

Dolandıran kişiye seslendi: "IBAN göndersin bana, 10 günde kaybettiğim itibarımın bedelini ödeyeceğim"

Yaşadıkları karşısında itibarını kaybettiğini de dile getiren Orhan, "Beni dolandıran şahsiyete şunu diyeyim; bana bir IBAN numarası atsın. 10 günde kaybettiğim itibarımın bedelini ödeyeceğim ona. İtibar demek 90 bin TL demek değildir. Benim o yediğim yorumlar, uğradığım hakaretlerin bedeli 90 bin TL değil. Ben yoksul ve fakir bir adamım. Kendimi acındırmak için söylemiyorum. 33 senedir maaşlı çalışıyorum. Ben iyi niyetimi kaybetmedim, hiçbir zaman da kaybetmeyeceğim. Ben başkaları da bu hataya düşmesin diye yaptım ama birçok insan bana hakaret bile etti. İnsanların önyargısını değiştirmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA