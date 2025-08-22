Antalya'da Yapı Ruhsatları Artıyor

TÜİK verilerine göre, Antalya'da 2025'in ikinci çeyreğinde 5 bin 546 daireye yapı ruhsatı, 6 bin 311 daireye yapı kullanma izin belgesi verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklerine göre, Antalya'da Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemlerde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 5 bin 546, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 6 bin 311 oldu.

Isparta ve Burdur rakamları

Isparta'da aynı dönemde yapı ruhsatı verilen daire sayısı bin 5, yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı 580 olurken, Burdur'da bin 1 daireye yapı ruhsatı, 431 daireye ise yapı kullanma izin belgesi verildi. - ANTALYA