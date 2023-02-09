Antalya'daki otellere yerleştirilen depremzedelerden iç yakan sözler - Son Dakika
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Antalya'daki otellere yerleştirilen depremzedelerden iç yakan sözler

09.02.2023 16:50

Antalya'daki otellere yerleştirilen depremzedelerden iç yakan sözler Depremzede Serpil Subaşı: "4 yaşındaki oğlum evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldiğini sanıyor" Depremzede Engin Kubilay: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim, çünkü dostlarımı kaybettim" "Ben şuan gurur duyuyorum.

Antalya'daki otellere yerleştirilen depremzedelerden iç yakan sözler

Depremzede Serpil Subaşı: "4 yaşındaki oğlum evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldiğini sanıyor"

Depremzede Engin Kubilay: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim, çünkü dostlarımı kaybettim"

"Ben şuan gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum"

ANTALYA Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya tellere getirilen depremzede vatandaşlar, bölgedeki otellere yerleştirilmeye devam ediliyor. Odalara yerleştirilen depremzedelerden Serpil Subaşı, "4 yaşındaki oğlum 'biz ne kadar güzel yere gelmişiz' diyor. Evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldik sanıyor" diyerek gözyaşı dökerken, bir başka depremzede Engin Kubilay da, "Allah razı olsun bize kapılarını açtılar. Herhangi bir eksiğimiz yok. Ben şuan gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da yaralılar ve depremde evsiz kalıp konaklama sorunu yaşayan vatandaşlar için çalışmalar süratle devam ediyor. Bu çerçevede, deprem bölgesinden toplu olarak Antalya'ya getirilen depremzedeler, daha önceden belirlenen 3 bölgedeki otellere yerleştiriliyor. Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'e dün akşam saatlerinde 600 depremzede otobüslerle getirildi. Odalarına alınan depremzedelerden konaklama, yemek ve sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sunuluyor. Halen depremin etkisinde olan vatandaşlar için, psikolog ve doktorların bulunduğu 3 oda kliniğe çevrildi.

"Canlı bomba patladı zannettim"

Adıyaman'dan gelen depremzedelerden Serpil Subaşı, deprem anında büyük bir ses geldiğini belirterek, "Canlı bomba patladı zannettim. Kafama tavan düştü. Birinci kattaydık kendimizi kızımla dışarıya attık. Yağmurun altındaydık. Kaldığımız apartmanın alt 3-4 katı yıkıldı. Ablam, eniştem, amcamın çocukları henüz meydanda yoklar. Adıyaman merkezinde itfaiyenin hemen aşağı tarafında, o bölgede kazı yapılmıyor. Cenazelerin kefeni, hiçbir şeyi yok. Dün ve önceki gün yardım çok geldi" dedi.

"4 yaşındaki oğlum tatile geldiğini zannediyor"

Otelde çok iyi şekilde ağırlandıklarını ifade eden Subaşı, "Allah razı olsun bize kapılarını açtılar. Herhangi bir eksiğimiz yok. Akşam geldik. 4 yaşındaki oğlum 'biz ne kadar güzel yere gelmişiz' diyor. Evimizin yıkıldığını bilmiyor, tatile geldik sanıyor. 'İyi ki buraya gelmişiz, en azından sallanmıyoruz' diyor. Her dakika sallanıyorduk çünkü" ifadelerini kullandı.

"Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim, çünkü dostlarımı kaybettim"

Malatya'dan gelen bir başka depremzede Engin Kubilay, deprem anını şu sözlerle anlattı: İlk deprem 1,5 dakika sürdü. Evin tüm malzemeleri yer değiştirdi. Odalar birbirine girdi. Can havliyle herkes bir şekilde kendini dışarıya attı. Dışarısı kar dolu ve soğuktu. 4-5 saat bekledik ve normale dönüldü hesabı yapıldı. Herkes üşümeye başlayınca herkese bir cesaret geldi ve evine girip giysilerini almak istediler. O sırada yine büyük deprem olunca içeride kalanlar oldu. Gözümüzün önünde koca koca rezidansların çatıları yola sıfır oldu. Bir yer değil, şehir komple gitti. Malatya'da şuanda hiçbir ev oturulacak durumda değil. Psikolojimiz şuan için iyi değil. Telefonumdan 61 kişi sildim, çünkü dostlarımızı kaybettik."

"Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum"

Otelde personellerin kendileriyle çok ilgilendiğini dile getiren Kubilay, manevi desteğin önemine vurgu yaparak, "Bizi buraya aldılar. Bu bizim için velinimet. Otele geldiğimiz günden bu yana, personelleri seferber oldu. İç çamaşırımıza kadar kaç beden giydiğimizi sordular. Maddiyat önemli değil, manevi olarak bize verdikleri destek önemli. Yemeğimizi, suyumuzu her şeyimizi destekliyorlar. Ben şuan gurur duyuyorum. Ne mutlu bana ki Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyorum" diye konuştu.

"600 misafirimizi yerleştirdik, 400 misafir ilave alma ihtimalimiz var"

Yenilenme sebebiyle bu kış boyunca otelin kapalı olduğunu ancak deprem sonrası açma kararı aldıklarını belirten Rixos Sungate Otel Genel Müdür Yardımcısı Özgür Bozbaş, şuana kadar 600 depremzedenin otele giriş yaptığını bildirdi. Misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını aktaran Bozbaş, "Dün itibariyle otobüslerimiz inmeye başladı. Öncelikle Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan depremzedelerimiz gelmeye başladı. Turizm Bakanlığı ve Valiliğimiz aracılığıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Şuan için 600 misafirimizi yerleştirdik. 3 öğün yemekleri, otel konforundaki odaları bulunuyor. Sağlık hizmetleri adına da 3 odamızı da klinik haline çevirdik. Tüm istek ve talepleri ilçe kaymakamlığı aracılığıyla alıp karşılıyoruz. Şuan için 400 ilave kişi daha alma ihtimalimiz var. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Bozbaş, otel olarak deprem bölgesi Malatya'ya ekip gönderdiklerini ve günlük 5 bin kişiye yemek verebilecek bir organizasyon yaptıklarını aktardı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Antalya'daki otellere yerleştirilen depremzedelerden iç yakan sözler - Son Dakika

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