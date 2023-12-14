 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aplastik anemi hastası çocuğun maç izleme hayali ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aplastik anemi hastası çocuğun maç izleme hayali ertelendi

Aplastik anemi hastası olan ve uygun donör bulunamayan 10 yaşındaki Ares'in Fenerbahçe maçını izleme hayali, hakeme yapılan saldırı nedeniyle ertelendi. Ares'in annesi, uygun donör bulunması için çaba sarf ediyor.

Aplastik anemi hastası çocuğun maç izleme hayali ertelendi
14.12.2023 - 12:24,  Güncelleme: 12:25
Abone Ol

Ciddi bir kan hastalığı aplastik anemi hastalığına yakalanan ve 5 milyon kişi taranmasına rağmen uygun donör bulunamayan koyu Fenerbahçeli 10 yaşındaki Ares'in stadyumdan maç izleme hayali, hakem Halil Umut Meler'e atılan yumrukla Süper Lig gibi ertelendi.

Antalya'nın Demre ilçesinde annesi Selen Çobanoğlu ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ares Çınar'ın 5 yıl önce sağlık durumunda değişiklik gören ailesi, bu durumun teşhisi için birçok hastaneye başvurdu. 4 yıl boyunca yapılan araştırma ve testler sonucu Ares'e geçtiğimiz yıl aplastik anemi tanısı kondu. Hastalığın ciddi bir kan hastalığı olduğunu öğrenen anne Çobanoğlu'nun dünyası adeta başına yıkıldı. Tedavi için kök hücre nakli olması gerektiği bilgisine de ulaşan Çobanoğlu, Türkiye'nin tüm illerinde Kızılay aracılığıyla oğlu için uygun donör arayışına başladı. Kök hücre bankalarında şu ana kadar 5 milyonu geçkin tarama yapılsa da Ares'e uygun doku örneğine rastlanılamadı. Umudunu yitirmeyen anne, uygun donörün bulunması için gece gündüz demeden çaba sarf ediyor.

Fenerbahçe - Konya maçında seremoniye çıkacaktı

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) duyurduğu Ares'in hikayesi, ulusal basında büyük yankı uyandırdı. Haberi gören Fenerbahçe yetkilileri, anne Selen Çobanoğlu'na ulaşarak Fenerbahçe - Konyaspor maçında Ares'in seremoniye çıkması yönünde teklif iletti.

Süper Lig gibi Ares'in de hayalleri ertelendi

Ares ve annesi gelen bu teklifle büyük sevinç yaşarken, geçtiğimiz günlerde Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğraması tüm planları alt üst etti. Saldırı sonrası lig maçlarının ertelenmesine yönelik alınan karar, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ares'in de hayallerini erteledi.

"Hayalini gerçekleştirmek için Fenerbahçe Stadyumu'nda yerimizi alacağız"

Ares'in basında yer alan haberleri sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle bir görüşmelerinin olduğunu aktaran anne Selen Çobanoğlu, "Bizleri hafta sonu oynanacak olan maçlarına davet ettiler ve seremonide Ares'e yer verdiler. Ancak ne yazık ki hepimizin kınadığı hakeme yönelik uygulanan şiddet olayından dolayı şu an bir erteleme söz konusu oldu. İlerleyen dönemlerde Ares'in sağlık durumu buna müsaade ederse, biz tabii ki İstanbul'da Ares'in hayalini gerçekleştirmek için Fenerbahçe Stadyumu'nda yerimizi alacağız" dedi.

"Ares kahramanını bekliyoruz"

Donör arayışlarının sürdüğünü de sözlerine ekleyen Çobanoğlu, "Biz gece gündüz 81 ilimizde Kızılay ile beraber 'Ares'e Umut Ol' adı altında kök hücre bağışı kampanyası yapıyoruz. Ares'in de kahramanı beklediğimizi bir kez daha buradan duyurmak istiyorum. Çünkü henüz onun donörünü bulamadık. Belki de bu doku henüz kanını bağışlayamayan birisinde bulunuyor. O yüzden bu konuda herkesin duyarlı olmasını ve sadece 3 küçük tüp kanla bu bağışı gerçekleştirip doku testine girebildiklerini hatırlatmak istiyorum. Bizim umudumuz var ve bulabileceğimize inanıyorum. Başka çocuklara umut olduğumuz gibi, gelin Ares'e de umut olalım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Halil Umut Meler, Fenerbahçe, Umut, Yerel, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aplastik anemi hastası çocuğun maç izleme hayali ertelendi - Son Dakika


12:12
AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26
Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22
Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19
Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15
Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13
Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10
Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06
Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar

Son Dakika
12:12 AK Partili vekillerin Meclis'teki mangal partisi Şamil Tayyar'ı da isyan ettirdi
11:26 Dolar yeniden 29 TL2Dolar/TL 29,05 seviyesinden işlem görüyor
11:22 Trabzon'daki apartmanın 7'inci katından intihar eden genç öğretmen hayatını kaybetti
11:19 Şanlıurfa'da liseliler arasında çıkan kavgada bir öğrenci hayatını kaybetti
11:15 Bakan Tunç'tan, yurt dışına kaçan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluyla ilgili açıklama: Türkiye'ye getirilmesi söz konusu
11:13 Adalet Bakanı Tunç: Avukat Tekışık ve ilgili savcı hakkında soruşturma başlatıldı
11:10 Seçil Erzan fon skandalında yeni gelişme! Ata Demirer'le de görüştüğü ortaya çıktı
11:06 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca koridorda tehditler savurdu: Buradan çıkamayacaklar
10:48 Metropollerde saldırı talimatı veren PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:47 Seyir halindeki otomobilin üzerime, kamyonla taşınan yüzme havuzu düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 12:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Aplastik anemi hastası çocuğun maç izleme hayali ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement