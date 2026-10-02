Aram Tigran, 10'uncu Diyarbakır Kitap Fuarı'ndaki panelde eserleriyle anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aram Tigran, 10'uncu Diyarbakır Kitap Fuarı'ndaki panelde eserleriyle anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aram Tigran, 10\'uncu Diyarbakır Kitap Fuarı\'ndaki panelde eserleriyle anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10'uncu Diyarbakır Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen panelde Aram Tigran'ın yaşamı, sanatı ve kültürel mirası ele alındı. Etkinlikte sanatçının eserleri seslendirildi ve sanatçıların yaşarken desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Ma Music tarafından düzenlenen "Özgürlüğün Sesi ve Kardeşliğin Sembolü Aram Tigran" panelinde, Kürt müziğinin önemli isimlerinden Aram Tigran'ın yaşamı, sanatı ve kültürel mirası ele alındı.

Diyarbakır'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Diyarbakır Kitap Fuarı kapsamında Aram Tigran anısına panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Şerko Kaniwar'ın yaptığı panele sanatçılar Delil Dilanar, Dilovan ve Neşet Güçmen katıldı. Yazar Kakşar Oremar ise panele Zoom üzerinden bağlandı.

Panelde konuşan Kakşar Oremar, sanatçıların yaşarken değer görmesinin önemine dikkat çekti. Oremar, "Biz sağken birbirimizin kıymetini bilelim, öldükten sonra olmasın" diyerek Aram Tigran'ın hayattayken sanatçılar ve toplum tarafından gördüğü ilgiyi anlattı. Aram Tigran üzerine yaptığı çalışmaların sanatçıyla ilgili yeni anıların ortaya çıkmasını sağladığını belirten Oremar, "Onun hakkında çıkarmış olduğum 'Özgürlüğün Sesi' ve 'Özgürlüğün Kardeşliği' adlı kitaplar çıktıkça Aram'la ilgili hatıralar fazlalaşıyor" dedi.

Aram Tigran'ın Ermeni kimliğine sahip olduğunu ancak Kürt müziğine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Oremar, sanatçının Kürtçeyi ve Kürt müziğini sahiplenmesinin özellikle Avrupa'da yaşayan Kürtler üzerinde etkili olduğunu söyledi.

"BÜTÜN SİLAHLARI ERİTİP MÜZİK ALETİ YAPARDIM"

Aram Tigran'ın sanat anlayışına ilişkin anekdotlar da paylaşan Oremar, sanatçının savaşa ve silahlara karşı müziği öne çıkardığını belirterek, onun sıkça dile getirdiği "Bütün dünyadaki tank, top, silah varsa hepsini eritip bir müzik aleti, bağlama, kaval, cümbüş yaparım" sözünü hatırlattı.

Aram Tigran'ın 1966 yılında Erivan'a gittiğini ve burada Erivan Radyosu'nda çalışmalar yaptığını anlatan Oremar, sanatçının bir cümbüşü ve sesiyle radyoya çıktığını söyledi. Oremar, o dönemde radyoda en çok talep edilen eserlerin arasında Aram Tigran'ın şarkılarının da bulunduğunu belirtti.

"DİLLER VE KÜLTÜRLER ARASINDA KÖPRÜ KURUYORDU"

Panelistlerden Delil Dilanar ise Aram Tigran'ın dünyayı gezmiş, farklı dilleri ve kültürleri tanımış bir sanatçı olduğunu belirterek, "Kimliğinden dolayı da kimlikler arasında, diller ve kültürler arasında bir köprü kuruyordu" dedi. Aram Tigran'ın müzikte kendine özgü bir tarz oluşturduğunu vurgulayan Dilanar, sanatçının sade dili ve özgün yorumuyla farklı yaş gruplarından insanların ilgisini çektiğini söyledi. "Küçük bir çocuktan büyük birine kadar herkes saatlerce onun müziğini ve sesini dinleyebiliyordu. Aram Tigran'ı bugün de hiç bıkmadan dinleyebiliriz" diyen Dilanar, sanatçıyla zaman geçirmiş ve onu tanımış olmaktan dolayı kendisini şanslı gördüğünü ifade etti.

"SANATÇIYA YAŞARKEN İMKAN VERİLİRSE ÜRETEBİLİR"

Sanatçıların yaşarken desteklenmesinin önemine de dikkat çeken Dilanar, "Hayattayken bir sanatçıya kıymet vermek çok önemlidir. Sanatçıya hayattayken imkan verilirse üretebilir" ifadelerini kullandı.

Aram Tigran'ın sahneye ve topluma çıkarken gösterdiği özeni de anlatan Dilanar, sanatçının toplum karşısında her zaman takım elbise giydiğini söyledi. "Aram Tigran takım elbisesiz asla toplum önüne çıkmazdı çünkü topluma saygı duyardı. İnsan önce kendine kıymet vermeli ki millet de ona kıymet versin" diyen Dilanar, sanatçının mütevazı yaşamına ilişkin de bir anısını paylaştı.

Aram Tigran'ın yanında bir çantası, takım elbisesi ve cümbüşü olduğunu belirten Dilanar, sanatçının günlük yaşamının oldukça sade olduğunu, hatta öğle yemeğini çoğu zaman bir elmayla geçirdiğini anlattı.

ARAM TİGRAN'IN ŞARKILARI SESLENDİRİLDİ

Panel, Aram Tigran'ın eserlerinin seslendirilmesi ve sanatçının müzik yaşamına ilişkin anıların paylaşılmasıyla devam etti. Etkinlikte, Aram Tigran'ın Kürt müziğine bıraktığı mirasın yanı sıra sanatçıların yaşarken desteklenmesi ve kültürel hafızanın gelecek kuşaklara aktarılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA
Kültür SanatAram TigranDiyarbakırEtkinlikKültürYerelMüzikSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik
Yüreğir’de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu Yüreğir'de minibüs dolmuşa çarptı: Şoför o sırada yolcularla konuşuyordu
122 metre yükseğe saray kurdu Daha oturamadan elinden gitti 122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
34 yıllık ayakkabı devi satılıyor 350’den fazla mağazası var 34 yıllık ayakkabı devi satılıyor! 350'den fazla mağazası var
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:42
Dehşet anları kamerada Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
Dehşet anları kamerada! Kasklı katil tırın altından çıkıp kardeşini böyle öldürdü
16:30
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın hakem talebi dosyada Hacıosmanoğlu, Gündoğdu’ya iletmiş
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş
16:11
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
15:45
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
ABD tarım dışı istihdam verisi beklentiyi karşılamadı, altın fiyatları uçuşa geçti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 17:11:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Aram Tigran, 10'uncu Diyarbakır Kitap Fuarı'ndaki panelde eserleriyle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei