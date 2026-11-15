Arhavi\'deki KYK yurdunda 300 öğrenci üç haftadır sıcak su ve ısınma sorunu yaşıyor

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan KYK'ya bağlı Nedime Lütfü Günal Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 300 üniversite öğrencisinin, üç haftadır ısınma ve sıcak su sorunu yaşadığı bildirildi. Öğrenciler soğuk odalarda sınavlara hazırlanmaya çalışırken, yurt yönetimi sorunun doğal gaz dönüşüm çalışmalarından kaynaklandığını ve yaklaşık bir hafta içinde giderilmesinin beklendiğini açıkladı.

Arhavi'deki Nedime Lütfü Günal Öğrenci Yurdu'nda 190'ı kız 300 öğrenci, kaloriferlerin çalışmaması ve sıcak suya düzenli erişememeleri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirttiler.

Öğrenciler, yaklaşık üç haftadır kaloriferlerin çalışmadığını ve sıcak suya düzenli ulaşamadıklarını ileri sürdü. Elektrikli ısıtıcı kullanmalarına güvenlik ve elektrik tüketimi gerekçeleriyle izin verilmediğini belirten öğrenciler, soğuk odalarda battaniyelere sarılarak ders çalışmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Bazı öğrenciler, pencerelerden gelen soğuğu engellemek amacıyla çarşaf astıklarını, ek battaniye taleplerinin ise karşılanmadığını iddia etti. Öğrenciler, yurt yönetiminin şikayetlerini dile getiren öğrencilere yönelik tutumundan da rahatsız olduklarını belirtti.

Öğrenciler, yaşadıkları sorunların çözümü için CİMER'e başvurduklarını, kaymakamlık ve valilik yetkilileriyle görüştüklerini, ayrıca Arhavi Belediye Başkanı'nı yurda davet ettiklerini bildirdi.

"VİZE SINAVLARINA SOĞUK ODALARDA HAZIRLANIYORUZ"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğrenci, yurttaki koşulları anlatarak sıcak su ve ısınma sorunlarının eğitim hayatlarını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Öğrenci, "Sıcak suya ulaşamıyoruz, odalarımızda kaloriferler yanmıyor. Pencerelerimize çarşaf asarak soğuğun içeri girmesini engellemeye çalışıyoruz. 16 Kasım haftasında vize sınavlarımız var. Bu şartlarda sınavlara hazırlanmaya çalışıyoruz. Sürekli doğal gaz çalışmalarının yakında tamamlanacağı söyleniyor ancak havalar soğudu, yüksek kesimlere kar yağdı. Battaniyelere sarılarak ders çalışıyoruz. Sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

ATAY'DAN YETKİLİLERE TEPKİ

Yurtta yaşanan sorunlara YENİ Parti Arhavi İlçe Başkanı Burak Atay da tepki gösterdi. Öğrencilerin hem barındıkları yurtta hem de eğitim gördükleri okullarda ısınma problemi yaşadığını öne süren Atay, iktidarı ve ilgili kurumları göreve çağırdı.

Yaklaşık 300 öğrencinin temel barınma ihtiyaçlarının karşılanamadığını savunan Atay, "Halkın parasını yolsuzluklarla ve fon vurgunlarıyla tüketenler, Arhavi'de 300 öğrencinin ısınabileceği bir kaloriferi yakamıyor. Bu çocuklar ülkenin geleceği değil mi? Öğrenciler soğuk odalarda battaniyelere sarılarak ders çalışıyor, sıcak suya ulaşamıyor. Gençlerimizden eğitim hayatlarını sürdürmelerini istiyorsunuz ancak insanca yaşayabilecekleri koşulları sağlayamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin elektrikli ısıtıcı kullanmasına izin verilmediği, buna karşın yurt yöneticilerinin kendi odalarında ısıtıcı kullanabildiği yönündeki iddialara da değinen Atay, uygulamanın çifte standart oluşturduğunu ileri sürdü.

Atay, doğal gaz dönüşüm çalışmalarının neden zamanında tamamlanmadığının açıklanmasını isteyerek, öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesini ve sorumluların hesap vermesini istedi.

YURT MÜDÜRÜ: "YAKLAŞIK BİR HAFTA İÇİNDE SORUN ÇÖZÜLECEK"

Öğrencilerin iddialarına ilişkin açıklama yapan Nedime Lütfü Günal Öğrenci Yurdu Müdürü Ahmet Yalman, kaloriferlerin çalışmadığını doğrulayarak sorunun doğal gaz dönüşüm çalışmalarından kaynaklandığını söyledi.

Dönüşüm çalışmalarının İl Müdürlüğü tarafından ihale edildiğini ve yüklenici firmanın çalışmalara başladığını belirten Yalman, mekanik işlemlerin tamamlandığını, elektrik ve fayans işlerinin sürdüğünü ifade etti.

Çalışmalarda bazı aksaklıklar yaşandığını kaydeden Yalman, "İşin normal süresi kasım ayının sonuna kadar. Şu anda mekanik kısım bitti. İki günlük elektrik, iki günlük de fayans işi var. Beş-altı gün, yani yaklaşık bir hafta içinde doğal gazı bağlayacaklar. İnşallah hem sıcak su hem de ısınma sorununu çözeceğiz" diye konuştu.

"55 ISITICIYI DEVREYE SOKARSAK BİNAYI YAKARIZ"

Öğrencilerin odalarında elektrikli ısıtıcı kullanmasına neden izin verilmediği sorusunu da yanıtlayan Yalman, kararın binanın elektrik tesisatının kapasitesi ve yangın güvenliği gerekçesiyle alındığını belirtti.

Yalman, "55 tane yatak odamız var. 55 tane ısıtıcıyı devreye sokmam halinde binayı yakarız. Elektrik tüketimi de fazla olur. Bunun yükü kaldırma şansı yok. Ne sigorta tutar ne kablo dayanır. Bu nedenle izin vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ortak kullanım alanlarında ısınabilmesi için önlem aldıklarını savunan Yalman, konferans salonu, etüt salonu ve yemekhaneye elektrikli ısıtıcılar yerleştirildiğini söyledi. Sıcak su ihtiyacının karşılanması amacıyla da iki elektrikli boylerin devreye alındığını belirten Yalman, banyolara sıcak su verildiğini kaydetti.