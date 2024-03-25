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Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları 20. Geleneksel İftar Programı'nda buluştu.

Çeşitli dönemlerde Arifiye Öğretmen Lisesi'nde 6 yıl yatılı okuyan mezunlarının 20. Geleneksel iftar programı Bilecik'in Osmaneli İlçesi İçmeler tesislerinde gerçekleştirildi. Mezunlardan Bursa grubundan Muammer Genç, İsmail Kardaş ve Hasan Kuru'nun Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesislerinde gerçekleştirilen iftara; Bursa, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Ankara ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 300 dolayında mezun katıldı. İftar programına katılan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin Arifiye mezunlarını ilçelerinde misafir etmekten onur duyduklarını söyleyen Başkan Şahin, "Ben de bir öğretmen çocuğuyum 2009 yılında vefat eden babam Fahri Şahin'in de Arifiye Köy Enstitüsü mezunuydu" dedi. Şifalı sularıyla tanınan Osmaneli Belediyesi İçmeler Tesislerinde düzenlenen iftar programında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları, kardeşim diye hitap ettikleri arkadaşları ve dönem öğretmenleriyle okul günlerini özlemle yad ettiler. Sıcak kucaklaşmaların yaşandığı, çay sohbetleriyle geç saatlere kadar devam eden iftar gecesinde bol bol hatıra fotoğrafları çektiren mezunlar, 20 yıldır geleneksel iftar programını başarıyla yerine getiren mezun arkadaşlarına ve bu geceye herkese teşekkür ettiler. - BİLECİK