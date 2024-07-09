Artvin Borçka'da Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Şikayetçi - Son Dakika
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Artvin Borçka'da Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Şikayetçi

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Artvin Borçka'da yaşayan vatandaşlar, artan ürün fiyatları ve geçim sıkıntısı nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirtiyor. Emekli Recep Çil, düşük maaşlarla nasıl geçinileceğini sorgularken, diğer bir vatandaş ise muhalefet partilerinin bu konuda daha aktif olması gerektiğini ifade ediyor.

09.07.2024 16:31
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Borçka'da yaşayan emekli Recep Çil, "Şartlar çok zor. 10-12 bin lirayla nasıl geçinilecek. Bana verdi 2 bin 500 lira zam. Ama 100 bin lira maaş alan 25 bin lira zam aldı ne olacak? Bu denge nasıl düzelecek, yazık" dedi.

Artvin Borçka'da yaşayan vatandaşlar, artan ürün fiyatlarından ve geçim sıkıntısından söz etti. Uzun yıllar makina mühendi olarak çalışıp emekli olan Yaşar Ata Tekin, şunları söyledi:

"Ekonomi berbat çünkü bugünkü şartlarda durum iç açıcı değil. 1953 yıllarında Ankara'daydım ve enflasyon yüzde 20 iken biz bunu gördük ama bu kadar berbat bir durum olmamıştı. Gözümle çöpten sebze toplayan insanlar görmemiştim, bu bir vicdansızlıktır, bu kadarda olmaz. Niye dışardan alıyoruz kardeşim akıl var mantık var. Ziraat Bankası niçin kurulmuş, Ziraat Bankası çiftçiye, üreticiye kredi verirmiş. Bugün kime verdi Ziraat Bankası krediyi? Sen üreticiye, çiftçiye kredi vermez isen bugün domatesi 40 liraya alırsın, eti 600 liraya alırsın. Borçka'da görülen bir şey miydi bu? Utanç verici bir şey."

Cumhuriyet dönemiyle bugünü karşılaştıran Yaşar Ata Tekin, "Atatürk deyip geçemeyiz o büyük insan, savaştan çıkmış; bir iğneye ihtiyacı olan ülkeyi hangi duruma getirmiş. Fabrikalar yapmış, eğitimi bir anda elli sene öne getirmiş yüce önder Atatürk. ve bugün üzüldüğüm nokta var. 'Gazi Kemal derdiler Atatürk'ün adına yetişti bu kahraman Türklerin imdadına. Biri Karabekir öbürü Fevzi Çakmak diğeri İsmet Paşa işi düşmanı yakmak. Yurdumun her tarafı yanarken baştanbaşa, söndürmeye kalkıştılar ve bu yangını dört paşa durdurdu.' Demek ki bu ülke paşaların ülkesidir. Paşalar kurmuş bu ülkeyi ve modern yılların ötesine taşımışlar" dedi.

"Emekli suda boğulan vatandaşa benzer, bir cankurtaran eli bekliyor"

Emekli Recep Çil şu şekilde belirtti:

"Bazen ayağa kalkıyoruz, bazen sürünüyoruz. Ama yetiyor mu? Biz yetirmeye çalışıyoruz. Standartlara uygun mu? Değil. Ama ne yapalım elimizden bir şey gelmiyor ki. İsteriz güzel yaşamayı ama kim bakacak bize? Bekle babam bekle. Birinci seçim geçer, ikinci seçim geçer, üçüncü seçim geçer. Her seçimde vaat ediyorlar ve bir şey yok olan garibana oluyor. Emekli suda boğulan vatandaşa benzer yani, gitti gidiyor cankurtaran bir el bekliyor. Eğer adamın köyü yoksa bitmiştir. Şartlar çok zor. 10-12 bin lirayla nasıl geçinilecek. Bana verdi 2 bin 500 lira bin  zam. Ama 100 bin lira maaş alan 25 bin lira zam aldı ne olacak ve bu denge nasıl düzelecek yazık."

"10 bin lira maaşla geçinmek mümkün değil"

Borçkalı bir başka vatandaş ise şunları dile getirdi:

"Emeklinin durumu tabii ki iyi değil. 10 bin lira maaşla bugün emekli olsun ya da çalışan olsun geçinmek mümkün değil. Ama şunu da ilave edeyim gerçekten tüm içtenlikle söylüyorum, ya muhalefet partileri olarak bu konuda hiç bir şey yapmıyorlar. Meclisteki o vicdanlı vekiller biraz daha dik duracak hayır kardeşim bir toplanalım da şu işi çözelim demeleri gerek. Bakın söylüyorum 'evet' deyip başkanlık sisteme geçilsin demiş bir insan olarak ben farkına vardım. Tek adam işleri daha kolay halleder diye düşünüyordum ve kesinlikle parlamenter sisteme dönülmesi lazım ve bunu da tüm içtenlikle söylüyorum bu kesinlikle yanlış bir adım oldu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin Borçka'da Vatandaşlar Geçim Sıkıntısından Şikayetçi - Son Dakika

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