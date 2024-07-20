Artvin'de çay üreticileri fiyat düşüşüne tepki gösterdi - Son Dakika
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Artvin'de çay üreticileri fiyat düşüşüne tepki gösterdi

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Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticileri, çay fiyatlarının düşmesine tepki göstererek çay üretmeyi bırakacaklarını açıkladı. Üreticiler, özel sektörün çay alım fiyatını 9 liraya kadar düşürdüğünü belirtti ve mağduriyetlerini dile getirdi. Çaylar ellerinde kalan üreticiler, çayın çürüdüğünü ve sokaklara düştüklerini ifade etti. Devletin kapılarını kapattığını söyleyen üreticiler, çaylarını satamadıklarını ve özele mecbur kaldıklarını belirtti.

20.07.2024 12:16
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde çay üreticileri çay fiyatlarına tepkilerini dile getirdi. Bir çay üreticisi, "Böyle bir ıstırap görmemiştim. 9 liradan çay alıyorlar biz çalışanlara 7 lira veriyoruz. Arabası, yemesi, içmesi kaç lira olacak ve böyle bir şey olur mu? Bu bir haftadır bu çileyi çekiyoruz bittik, çayın ipini çekeceğiz" dedi. Bir başka üretici ise, "On günlük çayımız çuvalın içinde çürüdü, evin arkasına götürdüm gübre yapacağım. Ben ne yapayım; özel yok alım yok ve bu ne olacak sokaklara düştük" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan çay üreticilerinin çayları ellerinde kaldı. Özel sektörün çay alım fiyatını 9 liraya kadar düşürdüğünü belirten üreticiler artık çay üretmeyeceklerini söyledi.

"Çok şeyler diyeceğim ama vallahi de billahi bıktım"

Çay üreticisi Hatice Altınkaya şunları söyledi:

"Yoldere köyündenim ve böyle bir ıstırap görmemiştim. 9 liradan çay alıyorlar ve biz çalışanlara 7 lira veriyoruz. Arabası, yemesi, içmesi kaç lira olacak ve böyle bir şey olur mu? Yandık bittik, bir haftadır böyle çekiyoruz. İnanın bu bir haftadır bu çileyi çekiyoruz bittik, çayın ipini çekeceğiz ne yapalım siz söyleyin ne yapacağımızı. Özel sektör  saat 08.00 de geliyor insanlar yataklarından kalıp gidiyorlar çay satmak için. Üstüne bir de 11 lira veriyorlar, devlet de 17 lira veriyor, özel 11 lira diğer aşağıdaki 9 lira ve hangi birini yapacağız? Biz işçilere günde on tane ekmek alıyoruz,  çok şeyler diyeceğim ama vallahide billahi bıktım."

Yoldereli çay üreticisi, "Çok sıkıntılı özeller almıyor, fiyatları düşürdü ve insanlar mağdur oldu, üreticiler mağdur oldu. Adalet yok, düzen yok, insanların psikolojisi bozuldu vay halimize. Allah yardımcımız olsun. Özeller peşin fiyatında çayın fiyatını 9 liraya düşürdüler geçinmek mümkün değil işçiye veriyoruz zaten 7 lira" dedi.

"On günlük çayımı evin arkasına götürdüm gübre yapacağım"

Çay üreticisi Fatma Aksamaz, "On günlük çayımız çuvalın içinde çürüdü, evin arkasına götürdüm gübre yapacağım. Ben ne yapayım; özel yok alım yok ve bu ne olacak sokaklara düştük ve özeller 9 liraya düşürmüş fiyatları. İşçi istiyor 8 lira araba parası derken 1 tonda 100 lira para kaldı ve böyle bir şey olur mu ya da kökünü kaldırsınlar bunun gerçekten çok yorulduk biz" dedi.

Çay üreticisi, "İççiye mi verelim, arabaya mı verelim? Yol parası olarak 1 milyon para verdim ne yapalım biz ne iş yapalım? Bir sürü yol parası verdim çayı yerinde bıraksam daha iyi olur" diye konuştu.

"Üç günlük çayım var gidip ekspere yalvaracağım alması için"

Çay üreticisi Tolga Makar şunları söyledi:

"Burayı nasıl anlatım bilmiyorum yani benim çayım şurada 3 günlük. Gidip ekspere yalvaracağım kontenjanımdan fazlasını alıp almayacak mı onu da bilmiyorum yarına özel sektörün arabası gelecek mi ve o da belli değil. Artan çayı tekrardan yeniden sereceğim ve tekrardan kurutacağım burada yanacak eriyecek bitecek. Ben aynı zamanda burada esnafım marketim var ve aynı zamanda büfe işletiyorum. İnsanlar peşin paraya çay satardı gelip tost yaptırıyorlardı işçilere ve bize ödeme yaparlardı yani onu bile yapamıyorlar artık. Biz her türlü sıkışmış durumdayız ve bu seneye kadar böyle bir şey görmedik."

"Devlet kapılarını kapattı ve bizi de özele mecbur bıraktı"

Devletin kapılarını kapattığını söyleyen çay üreticisi, "Çay bahçesinde çalışıyoruz ama devlete çayımızı satamıyoruz. Devlete ait olan yer kapılarını kapatmış zaten ve sadece günlük 100 kilo verebiliyorsunuz ve gerisini de ne yaparsan yap diyor" derken bir başka üretici, "Ben hiçbir şey demem ve demeye gerek yok ki almıyorlar ve kasten almıyorlar ve devlet dün kapalıydı ve özeller de almıyor başka da bir şey yok ve bunlar bilinçli yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Artvin\'de çay üreticileri fiyat düşüşüne tepki gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de çay üreticileri fiyat düşüşüne tepki gösterdi - Son Dakika

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