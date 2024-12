Artvin'de Emekliler Pahalılıktan Şikayetçi

Yerel

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) – Artvin'de pazar alışverişi yapanNaci Ustabaş, "Emekliyim, 13 bin lira maaş alıyorum ama bu ortama bakarak emeklinin en düşük maaşı 20 bin lira olmalı. 5 kiloluk zeytinyağı 350 TL, bir kilo tereyağı 350 TL. Eğer bu millet, bu devletin insanıysa, her şey eşit olmalı" dedi.

Artvin'de pazar alışverişi yapan vatandaşlar, pahalılıktan yakındı. Bir vatandaş, "Baştakiler utansın, fiyatlar çok yüksek. Hiçbir şey alamıyoruz, benim durumum iyi ama durumu olmayanlar mahvolmuş durumda. Emekliyim, ayda 10 bin lira alıyorum, ama neyi alıp neyi yiyeceksin? Hiçbir şey yok" dedi.

"Sofraya getirmeyeceğimiz bir kilo kokmuş peynire 200 TL istiyorlar"

Hopalı Naci Ustabaş, "Marketlerde her şey ucuzladı diyorlar, gelip de marketlerdeki raflardaki fiyatlara baksınlar. Aldatmaca fiyat düşmesinler. Bakın bu fiyat 450 TL yazıyor ama şu an 295 TL. Yarın yine 450 TL olacak, bu şekilde günlük olarak milleti aldatmasınlar. Tarım Kredi Kooperatifi, devletin malıdır; gidip fiyatlara baksınlar ve bizi aldatmasınlar. Emekliyim, 13 bin lira maaş alıyorum ama bu ortama bakarak emeklinin en düşük maaşı 20 bin lira olmalı. 5 kiloluk zeytinyağı 350 TL, bir kilo tereyağı 350 TL, bir kilo kokmuş peynir 200 TL'yi geçiyor. Masaya koyup yiyebileceğiniz peynir ise 300 TL. Zeytinin kilosu 250 TL. 13 bin lira maaş alıyorum, kirada oturan ne yapsın? Eğer bu millet, bu devletin insanıysa, her şey eşit olmalı" diye konuştu.

Artvinli emekli Güleser Aksu, "Fiyatlar yüksek, hayat pahalı. Eşimin emekli maaşını alıyorum, yetmiyor. Daha yeni aldım ama bir şey alacak durumda değilim. Evet, zor günler geçmedi, yeni başladı. Ev kiraları çok yüksek, çocuklarımla yaşamak zor. Maaşım 9 bin 500 TL, yetmiyor. Yukarıdakiler, kendilerine göre hayatımızı belirliyorlar, bize göre değil. Emekliyi düşündükleri yok" şeklinde konuştu.

Artvinli pazarcı Saadet Şirin ise geçimin zor olduğunu belirterek, "Yağ, peynir satıyorum, ne yapalım? Geçim zor. Az maaşla evlatlarına bakabilir misin? Biz de Borçka'dan bu soğukta gelip pazar kuruyoruz. Kurtarmıyor çünkü vatandaşta para yok, emeklinin parası az, kurtarmıyor" dedi.