Artvin'de Heyelan: Madencilik Faaliyetleri Tehlikeyi Tetikliyor

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin'in Çamlık Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle evler kullanılmaz hale gelirken, bölgede tehlike hala devam ediyor. Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan tehlikeye dikkati çekerek, "Bölgenin Cerattepe'nin altında olması nedeniyle bilim insanlarımızın uyarmasına rağmen burada yürütülen madencilik faaliyetleri heyelanları tetiklemiştir" dedi.

Artvin'in Çamlık Mahallesi Atmaca Mevkii'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı evler kullanılamaz hale geldi. Heyelanda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Heyelanda mağdur olan Cemal Ağırbaş, şunları söyledi:

"Çamlık Mahallesi'nde, burada ikamet ediyorum. Önceki günlerde meydana gelen heyelandan dolayı evdeki suyu boşaltırken Yavuz Hocanın oğlu bana 'Abi, ses geliyor' dedi. Hızla geri dönüp bölgeden ayrıldık. O esnada yukarıdaki ağaçlar kırılmaya başlamıştı biz de hızlıca bölgeden koşarak ayrıldık. Bir kilometre kadar gittikten sonra Yavuz Hoca'yı aradım, o da 'bittik, hiçbir şeyimiz kalmadı' dedi ama 'biz sağız' dedi. Burada böyle bir tehlike yoktu, burası Kafkasör'ün altı, yani madenin altı. Bir an önce ne yapılırsa yapılsın, buradaki harfiyat çıkarılmazsa her şey yine gider çünkü yağmur yağacak ve yarın burası aşağıya gidecek."

"Eğer bu süreç devam ederse Artvin şehir merkezine de ciddi bir tehlike oluşturacaktır"

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan ise şöyle konuştu:

"Dün Artvin'de büyük bir heyelan meydana geldi. Burası, Artvin'in Çamlık Mahallesi Atmaca Mevkii, Cerattepe'nin alt tarafı. Gördüğünüz gibi vatandaşlar canlarını zor kurtarmışlar ve çok büyük bir heyelan yaşanmış. Zaten 30 yıl önce, yukarıda madencilik yapılması durumunda böyle olayların yaşanacağı, MTA raporları, valilik ve bilim insanları tarafından belirtilmişti. Bu yıl da dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Bugün yağmur da var. Artvin coğrafyası farklı bir yapıya sahip ve burada birçok yerde heyelan tehlikesi bulunuyor. Arhavi, Murgul, Akarşen'de de Mehmet Cengiz'in galerilerle yaptığı ve 2017'de kapattığı madenin olduğu bölgede de yeni bir heyelan oldu. Orada da çalışan insanlar canlarını zor kurtardılar.

Artvin'in coğrafyasıyla bu kadar oynanması ve özellikle madenciliğin burada yapılması kabul edilemez. 30 yıldır bilim insanları da bunu söylüyor. En son Anayasa Mahkemesi'de burada madenciliğin yaşam hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Gördüğünüz gibi, yaşam hakkımız ihlal ediliyor. Eğer bu süreç devam ederse, Artvin şehir merkezine de ciddi bir tehlike oluşturacaktır. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, burada madencilik yeniden başlatıldı ve bu tehlikeye rağmen çalışmalar devam ediyor. Hiçbir inceleme yapılmıyor. Madenciliğin durdurulması gerekmez; yeraltında yapılan çalışmaların rehabilite edilmesi gerekmektedir. Burası, aslında büyük bir tehlikenin başlangıcı. Tüm bu çalışmalar gözden geçirilmeli ve durdurulmalıdır. Buradayız, sadece belediyenin iş makinesi var. Diğer kurumlar da inceleme yapıyor ama yağmur bekleniyor ve bu yüzden bir an önce tedbir alınmalı."

"Bütün bunlar bize reva mı?"

Çamlık Mahallesi Azası Perihan Karakuş, "Burada arazilerim var, ancak hemen yan tarafa geçiş yapamadık ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Çok üzücü bir durum. İnsanlar buradaki yoğun kar yağışına bağlıyor ama ben burada durumun farklı olduğunu düşünüyorum. Eskiden de çok kar yağardı evet karın etkisi büyük ama buranın madenin altı olması bende farklı düşünceler uyandırıyor. Yüzde doksan, burada madenciliğin etkisi var. Daha önce de kar yağmıştı ama böyle bir durumla hiç karşılaşmamıştık. Tehlikedeyiz, yardım istiyoruz ve Artvin tehlikede. Bunun için çırpınıyoruz, ama hiç bir yetkili buna kulak asmıyor. Bütün bunlar bize reva mı?" diye konuştu.