Artvin'de tamamlanmayan köprü tepkilere yol açtı

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Borçka ilçesinde, yaklaşık 8 köyün yolunu 25 kilometre kısaltacak Güreşen Köprüsü'nün yapımının 2006 yılından beri tamamlanmaması, bölge halkının tepkisine yol açtı. CHP Borçka İlçe Yöneticisi Faruk Nalbant, köprünün tamamlanmasıyla ilgili, "Buradan açıkça sormak istiyoruz: Bu köprü ne zaman tamamlanacak? Bölge halkı siyasi olarak mı cezalandırılıyor?" dedi.

Güreşen Köprüsü'nde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Cumhuriyet Halk Partisi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, Borçka İlçe Örgütü ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile Borçka halkı katıldı.

"Bu köprü ne zaman bitecek?"

Borçka halkı adına konuşan Osman Nuri Orhan, köprünün tamamlanma sürecine dikkati çekerek, "Bu köprü ne zaman bitecek? Yıllardır süren bu oyalama taktiği neden? Bu yol her seçim döneminde hatırlanıyor, ama köprü bir türlü bitmiyor. 2006 yılında başlayan ve 2017'de ilk betonu atılan köprü, 2024 yılında ancak yüzde 20'si tamamlanmış durumda. Bu köylülerin dertlerine ne zaman derman olunacak?" dedi.

"İktidarın bu bölgeye yönelik ihmalkarlığı açıkça ortada"

Basın açıklamasında konuşan CHP Borçka İlçe Yöneticisi Faruk Nalbant, şunları söyledi: "2006 yılında başlayan baraj su tutma çalışmalarıyla birlikte köylerimizin ulaşım sorunu belirgin hale geldi. 2007 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı ve Başbakanı köprü yapılmasını gündeme getirdi. Ancak geçen onca yıla rağmen köprünün bitirilmesi bir yana, halkımıza verilen sözler bile tutulmamıştır. Bu köprü inşaatının tamamlanmaması, köylülerimizin günlük yaşamını olumsuz etkilemekte ve yaşam standartlarını ciddi şekilde düşürmektedir. 2017 yılında başlatılan inşaat, geçen süre içinde yalnızca yüzde 20 oranında tamamlanabilmiştir. Bu, Borçka halkına yapılan büyük bir haksızlıktır. İktidar, halkımızı cezalandırmakta ve verilen sözleri unutmaktadır. Bu durum, kabul edilemez bir ihmal örneğidir."

"Yakında halkın ihtiyaçlarını karşılayacak iktidarlar gelecektir"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, siyasal iktidarın halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine oy almak için oyun oynadığını belirterek, "Yakın gelecekte halkın ihtiyaçlarını karşılayabilecek iktidarlar mutlaka gelecektir ve her şey güzel olacak" dedi.

"Korku dağları sarmıştır ama korkunun ecele faydası yoktur"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, açıklamasında bölgenin ekonomisinin çay ve fındık üreticileriyle döndüğüne dikkati çekerek, Muratlı sınır kapısının açılması gerektiğini söyledi. Orhan, "Bu köprünün yıllardır bu kadar uzamasının yanı sıra, Muratlı sınır kapısının da her seçimde konuşulduğunu ve seçimlerden sonra unutulduğunu vurgulamak istiyorum. Siyasal iktidar artık verdiği sözleri yerine getiremiyor. Bu bölgeye pozitif ayrımcılık yapılması ve destek olunması gerekiyor" dedi.

"İnsanlara yalan söylemekten vazgeçin"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da, Muratlı sınır kapısının açılması gerektiğini belirtti ve bu konuda iktidarın derhal harekete geçmesini istedi. Ocaklı, şunları söyledi:

"Ben de küçük katkıda bulunayım. Muratlı sınır kapısı buranın ticaretini, Sarp sınır kapısının yoğunluğunu azaltacak çok önemli bir alan. Şimdi 2013 yılında bildiğimiz kadarıyla dönemin bakanı buraya gelmiş ve bu kapının açılacağını müjdelemiş. Bunun üzerine de bu kapıya müdür tayin edilmiş, ancak personel ve müdürü olan sınır kapısının kendisi yok. Dolayısıyla bu kapının açılması için iktidarın ilgililerin derhal harekete geçmesi gerekiyor ve biz de buradan bunu uyarmış olalım.

Evet, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Artvin'in Borçka ilçesindeyiz. Buradan Muratlı'ya gidip gelirken neden tamamlanmadığı konusunda benim de sorgulama şansım olmamıştı. Borçka halkı, 2017 yılından beri yapımı süren ve henüz arkamda gördüğümüz biçimde sadece yüzde 20'si tamamlanmış köprü inşaatının her seçim döneminde iktidarın gelip köprüyü yapacağız deyip, üzerinden on yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen tamamlamamış olmasını Borçka halkıyla Türkiye kamuoyuna sunuyoruz.

Şimdi yapılması gereken şudur: Kış şartlarında, o köylerde yaklaşık 8 köyde ulaşımı sağlayan ve ulaşımı yirmi beş kilometre uzatan bu yolun köprüsünün bir an önce tamamlanması lazım. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sesleniyorum; artık bu insanlara yalan söylemekten vazgeçin."