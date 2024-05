Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şeref Öngüner\'den Esnaf Sorunlarına Çözüm Çağrısı

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şeref Öngüner, "Esnaf ve Sanatkarımız batarsa bu gemide hep beraber batarız ve gelin sesimize kulak verin sorunlarımız öyle büyütüldüğü gibi çözümsüz sorunlar değil ve bir an evvel bu esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözmek, ülkemizin geleceğinin sorunlarını çözmek demektir. Esnaf ve sanatkarlarımız güçlenirse Türkiye güçlenir, ülkemizin geleceği güçlenir ve gençlerimizin yarınları güçlenir" dedi.

Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı 18 odanın yönetim kurullarıyla birlikte, Hopa Belediye parkında basın açıklaması yaptı.

"Esnaf ve sanatkarlarımızı daha zor ve çaresiz durumda bırakmıştır"

Öngüner, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ekonomisine yük olmadan kendi iknalarıyla çalışan esnaf ve sanatkarlarımız faizlerin yüksek olmasından kaynaklı, gıdadan, temizlik ürünlerine, kira yardımlarından, elektrik yardımlarına kadar, akaryakıttan, tükettiğimiz bütün ürünlere kadar yansıyan fiyat artışlarıyla mücadele ederken pos cihazlarındaki komisyon oranlarının artması ve kredi kartlarındaki taksitlerin kısıtlanması, KDV ve Geçici vergi oranlarının yüksek olması. Mal alımlarında yüzde 1 KDV oranıyla alırken Yüzde 10 ve üzeri satış yapması. BAĞ-KUR pirim ve gün sayısının 7.200' e düşmesi beklenirken pirim ödemelerinin artması. Şoför esnafımızın ÖTV ve KDV muafiyeti haberi beklerken, akaryakıt fiyatlarının günden güne yükselmesi. Perakende yasasını beklerken, ulusal marketlerin her geçen gün çoğalması ve her gün her ürünün satışına izin verilmesi ile meşakkatli günlerden geçerken, Halk Bankası aracığıyla Esnaf ve sanatkarlar kooperatifinden daha önceden çektiğimiz kredilerin faiz oranlarının yükseltilmesi esnaf ve sanatkarlarımızı daha zor ve çaresiz durumda bırakmıştır.

"Tek hayalimiz alın teriyle çalıştığımızın emeğimizin karşılığını almaktır"

Öngüner, esnafın çözülemeyecek sorunu olmadığına dikkati çekerek, "Tek hayalimiz alın teriyle çalıştığımızın emeğimizin karşılığını almaktır. Bugün burada aile kültürünün şehrimizdeki temsilcileri olan 18 oda başkanımız ve kıymetli yöneticilerimizle beraber tüm yetkili mercilere sesleniyoruz; Ülkemizin ve milletimizin omurgası esnaf ve sanatkarlarımızın sesini ne olur duyun. Esnaf ve Sanatkarımız batarsa bu gemide hep beraber batarız ve gelin sesimize kulak verin sorunlarımız öyle büyütüldüğü gibi çözümsüz sorunlar değil ve bir an evvel bu esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını çözmek, ülkemizin geleceğinin sorunlarını çözmek demektir. Esnaf ve Sanatkarlarımız güçlenirse Türkiye güçlenir, ülkemizin geleceği güçlenir ve gençlerimizin yarınları güçlenir" dedi.