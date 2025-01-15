Asansör Boşluğuna Düşen Muhtar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yerel

ABD\'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

İmza isteyen taraftarları çok fena azarladı

Bahçeli bu kez fotoğraflarıyla gündemde

Fransız askerler ordunun sırrını yanlışlıkla ifşa etti

Manchester City, bu kez de 90+2\'de kabusu yaşadı

Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR - Kütahya'da bir inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin, muhtarı olduğu mahallede gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Mollaoğlu Mahallesi Muhtarı Enver Pekin, yakınlarıyla birlikte traktör parçası bakmak için Kütahya'nın Simav ilçesine gitti. Akşam saatlerinde dönüş esnasında verdikleri ihtiyaç molasında, inşaat halindeki bir binaya giren Pekin, asansör boşluğuna düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince düştüğü asansör boşluğunda hayatını kaybettiği belirlenen 41 yaşındaki Enver Pekin'in cenazesi, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Enver Pekin'in cansız bedeni, muhtarı olduğu Mollaoğlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Mollaoğlu Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Pekin'in cenazesi, defnedildi.

Cenazeye, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Büyük Birlik Partisi Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Namık Akdoğan, diğer mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.