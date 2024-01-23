ASELSAN ve HAVELSAN Arasında İş Paylaşım Mutabakatı İmzalandı

ASELSAN ve HAVELSAN arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde iş paylaşım mutabakatı imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ve HAVELSAN arasında iş paylaşım mutabakatı imzalandı. İmzalanan mutabakat çerçevesinde firmaların belirli alanlara yönelmesi ve yatırım tekrarlarının önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca firmalar arası ortak çalışma kültürünü oluşturması planlanan mutabakatta firmaların geliştirdiği ürünlerin niteliğinin de artması hedefleniyor.

Amaç şirketlerin eksik olabilecekleri yönlerini tamamlamak

İmza töreninde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yeni dönemde özellikle gelişimi kendi içimizdeki rekabetin ötesine taşımamız gerektiğini ve ekosistemdeki yetenek, potansiyel, performans, kapasite bunun gibi unsurların şirketler tarafından birbirlerini tamamlayacak şekilde yol haritalarını belirleme zorunluluğunun oluştuğunu ifade etmiştim. Bize düşen de Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu anlayışla koordinasyonu; firmalarımızın, firmalarımızın alt yapı ve insan kıymeti ve tüm yetkinliklerini koordine ederek burada birbirlerini ve şirketlerin eksik olabilecekleri yönlerini tamamlamaya yönelik oluşturdukları iş birliklerini desteklemek, gayretimizin devam edeceği yönündeydi. Bugün mutabakat zaptını imzalayarak şirketlerimiz arasında yeni bir sinerjinin teşkil edeceğine yürekten inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İştirakler Koordinasyon Kurulu kuracağız"

İştirakler Koordinasyon Kurulu'nun kurulacağını duyuran Görgün, "Biz tüm şirketler; SSB'nin koordinasyonda ve sorumluluğunda olan vakıf şirketleri, bize bağlı olan iştirakler. Bunların hepsiyle alakalı bir İştirakler Koordinasyon Kurulu kuracağız. Bu iştirakler Koordinasyon Kurulu'nda da yine şirketlerimizin üst düzey yöneticileri olacak. Sadece kendi şirketleri değil ki bu şirketlerin altındaki tüm bağlı ortaklıklar ve iştirakler hep beraber değerlendiriyor olacak. Yeni işlere, yeni iş ilişkileri, yeni iştirakleri, yeni öz kaynak yatırımlarını da hatta burada değerlendiriyor olacağız. Dolayısıyla ekosistemimizi daha koordineli, daha verimli hep beraber ortak akılla yönetme adımını atmış olacağız. Bunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmış olayım" diye konuştu.

"Mutabakatın SSB öncülüğünde olması bizim için çok kıymetli"

ASELSAN ve HAVELSAN'ın geçmişte uyum içerisinde çalıştığına vurgu yapan HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, "Birçok projede iş ortaklığı, alt yüklenici, ana yüklenici pozisyonlarında çalıktık. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kaynakların çeşitlenmesi, proje sayılarının artması dolayısıyla gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında ortak kaynakların daha verimli kullanılması, yatırım tekrarlarının önlenmesi ve ortak çalışma kültürünün oluşturulması amacıyla bir çok hususta kara, deniz, hava platformlarında, komuta kontrol sistemlerinde, simülasyon-simülatör alanlarında, otonom sistem alanları başta olmak üzere bilgi teknoloji alanlarında da ana başlıklar konusunda çalışma alanlarımızı belirledik. Bu alanda yapacağımız faaliyetler, projeler ve teklifleri iki firma olarak birlikte gerçekleştireceğimiz bir mutabakatın SSB öncülüğünde olması bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Küresel ligde oynamak üzere bir sıçramanın eşiğindeyiz"

Savunma sanayi alanında özellikle son 10 yılda çok önemli gelişmelerin olduğunu dile getiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise, "Artık küresel çapta başarı hikayelerini başladık. Artık küresel ligde oynamak üzere bir sıçramanın eşiğindeyiz. Üzerinde durduğumuz konu; artık dünya liginde iddialı ürünler yapmak ve bunlar için de alanında teknolojide odaklanmaya çok önem vermek temel stratejilerden biri gözüküyor" diye konuştu.

"Dünyanın en iyi kamerasını Türk mühendisler çıkartmayı başardılar"

Akyol konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda biz elektro-optik alanında bir odaklanma yaptık; birçok elektro-optik ürünler geliştiriyorduk. Odaklandığımız insansız hava aracı (İHA) kameralarında sonuç olarak dünyanın en iyi kamerasını Türk mühendisler çıkartmayı başardılar. ASELFLIR-500'ü bitirdik. Bunun arkasında yatan kendi işinde, kendi alanında, kendi teknolojisine odaklanmaktı. Bu açıdan çok kıymetli buluyorum; bu mutabakatla içerde önce kendi ordumuz için sonra dost ve kardeşler ülkeler, ihracat için iş birliğini ve sinerjiyi arttıracağını değerlendiriyorum."

Donanım ve elektrik ağırlıklı bir şirket olan ASELSAN'ın yazılım alanında lider şirketlerden olan HAVELSAN ile uygun bir anlayış birliğine varıldığını belirten Akyol, bu sistemin iki şirketin iştiraklerini de kapsadığını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın katılımıyla Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. - ANKARA