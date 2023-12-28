ASKİ, Etimesgut ve Yenimahalle\'ye yağmur suyu hattı inşa ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut ilçesi Göksu Mahallesi ile Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ne 2 bin 116 metre yağmur suyu hattı inşa etmek için çalışma başlattı. Çalışma birbirine çok yakın olan Etimesgut sınırındaki 2. İnönü Caddesi ve Yenimahalle'deki Hisar Caddesi'nde 7 yıldır devam eden sel ve taşkın sorununu çözecek.

ASKİ, çevresinde yağmur suyu hattı bulunmadığı için yağışlı havalarda sel ve taşkın yaşanan Etimesgut ilçesi Göksu Mahallesi ile Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi için harekete geçti. Bölgeye 2 bin 116 metre yağmur suyu hattı döşeyen ASKİ ekipleri, 2. İnönü Caddesi (Etimesgut) ve Hisar Caddesi (Yenimahalle) sakinlerine rahat bir nefes aldıracak.

YAVAŞ: "GÜÇLÜ ALTYAPI, GÜÇLÜ KENT, GÜÇLÜ ANKARA"

Göksu ve Susuz Mahallelerinde yapılan çalışmalarla ilgili son durumu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Güçlü altyapı, güçlü kent, güçlü Ankara. Etimesgut ilçesi Göksu Mahallesi ile Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'ne 2 bin 116 metre yağmur suyu hattı inşa etmek için çalışma başlattık. Çalışmalarımız tamamlandığında Etimesgut sınırındaki 2. İnönü Caddesi ve Yenimahalle'deki Hisar Caddesi'nde 7 yıldır devam eden sel ve taşkınların sonu gelecek" ifadelerini kullandı.

"ETİMESGUT'A 2 KAT YATIRIM YAPILDI"

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, beraberindeki teknik ekibi ile birlikte önce 2. İnönü Caddesi, ardından da Hisar Caddesi'ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları denetledi. Akçay'a Eryaman Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan ile Susuz Mahallesi Muhtarı Ahmet Sinan Kahya da eşlik etti.

2.İnönü Caddesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Akçay, "Arkadaşlarımız bölgenin sorunlarını çözmek için gayret ediyor. Sadece burası da değil, bu dönemde tüm Etimesgut'a geçmiş dönemle karşılaştırıldığında neredeyse 2 kat yatırım yapıldı" dedi.

Akçay, "Hani bazen 'Eser nerededir?' diye soruyorlar ya işte ASKİ'nin eseri yerin altındadır; görünmez. Ancak bu eserleri ölçüp karşılaştırırsanız o zaman belli olur. Biz her şeyi ASKİ'nin yapması gerektiği şekilde yapıyoruz. ASKİ görevini yapıyor yani" diye konuştu.

Önce altyapının ardından üstyapının yapılması gerektiğini belirten Akçay,"Ama maalesef tam tersi yapılmış. Bu da aslında kaynaklarımızın daha etkin kullanımını engelleyen bir şey. 1-2 liraya yapabileceğimiz bir şeyi bazen 5 liraya yapmak zorunda kalıyoruz. Daha fazla zaman harcayarak yapıyoruz" diye konuştu.

16 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Akçay, ayrıca 2 mahalleye yapılacak yatırımınların toplam yatırım bedelinin yaklaşık 16 milyon TL olarak planlandığını belirtti.

Eryaman Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan da şunları kaydetti:

"Mahallemizde yaklaşık 35 bin kişi yaşamakta. Sorunlu olan bölgelerimizi teker teker bölge müdürlerimiz ile birlikte tespit edip çözüyoruz. 2. İnönü Caddemizde de sorun vardı. Yağan yağmurlarda oluşan su birikintileri buradaki sitelerimizde sıkıntı yaratıyordu. Vatandaşlarımızın araçları zarar görüyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ailesine mahallem adına teşekkür ediyorum. Bu 7 yıllık bir sorun. Bu yapılan çalışma ile bu sorun tamamen bitecek inşallah."

Susuz Mahallesi Muhtarı Ahmet Sinan Kahya ise şöyle konuştu:

"5-6 yıla dayanıyor bu sıkıntı. Tahminimizce imardan kaynaklı yollarda aşırı su birikiyordu. Çok aracımız telef, çok vatandaşımız muzdarip oldu. Sağ olsun ASKİ Genel Müdürlüğümüz bizlere bu konuda yardımcı oldu. Bugün itibarıyla çalışma başladı mutluyuz."