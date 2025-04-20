Atakum Belediyesi, 23 Nisan\'ı Coşkuyla Kutlayacak

Samsun'un Atakum Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 105. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.

23 Nisan programı kapsamında, İncesu Mahallesi'nde bulunan Çakırlar Korusu Tesisinde birbirinden özel etkinlikler gerçekleştirilecek. Yarışmalardan dans gösterilerine oyun atölyelerinden zumbaya minikleri, renkli bir programa katılacak.

Sihirbaz Erkin'in sahne alacağı programda, Ata Çocuk Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri de özel gösteri sunacak. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in başlattığı çalışmalarla tamamen yenilenen tesis, 23 Nisan'a özel bayraklar ve Atatürk resimleriyle süslendi. Atakum Belediyesi'nin Çakırlar Korusunda düzenleyeceği program 23 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Gün boyu devam edecek etkinlikler, saat 18.00'de sona erecek. Etkinlikler kapsamında, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinin karşısında bulunan Banda Aceh Parkı'nda da spor ve dans etkinliklerinden oluşan özel program gerçekleştirilecek.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel program hakkında yaptığı açıklamada, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. yıl dönümünü büyük bir gururla ve coşkusuyla kutlayacağız. Çehresini tamamen yenileyerek hizmete sunduğumuz Çakırlar Korusu'nun benzersiz doğasında gerçekleştireceğimiz özel 23 Nisan programı için, hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca Banda Aceh Parkı'nda da özel program gerçekleştireceğiz. 23 Nisan'ı, gelenekselleştirdiğimiz kutlamalarımızla adına ve anlamına yakışır şekilde karşılayacağız. Programımıza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi. - SAMSUN