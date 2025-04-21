Atakum'da Çocuk Meclisi 23 Nisan İçin Toplandı - Son Dakika
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Atakum'da Çocuk Meclisi 23 Nisan İçin Toplandı

Atakum\'da Çocuk Meclisi 23 Nisan İçin Toplandı

Atakum Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında oluşturulan Çocuk Meclisi, Atakum Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı. Başkan Beren Traş liderliğindeki mecliste çocuklar, Atakum için yapılacak projeleri tartıştı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı'nın kazandırılmasını oybirliğiyle onayladı.

21.04.2025 16:40  Güncelleme: 16:42
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Atakum Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında oluşturduğu Çocuk Meclisi, Atakum Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda toplandı.

Meclis sıralarına ellerinde Türk bayraklarıyla oturan Atakumlu çocuklar, daha güzel Atakum ve dünya için yapılabilecek çalışmaları masaya yatırdı. Öğrenci Beren Traş başkanlığında toplanan mecliste, tek tek söz alan çocuklar taleplerini sıraladılar. Meclis ayrıca Atakum'a kazandırılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Parkı'nı oy birliğiyle kabul etti.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel mecliste yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum, onur duyuyorum. İyi ki varsınız. Ben, siz İstiklal Marşı'nı okurken, çok duygulandım. Cıvıl cıvıl sesinizle İstiklal Marşı'nı okudunuz. O yüzden, Cumhuriyet asla yıkılmayacak ve sonsuza kadar sürecek. Ulu önderimizin fikirleri asla ölmeyecek ve her zaman rehberimiz olmaya devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini çok küçük yaştan itibaren bilen ve o fikirlerle yol alan bir ağabeyiniz olarak Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden hiç ayrılmadığımız sürece, memleketimiz her zaman dimdik ayakta olacak ve memleketimize hiçbir şey olmayacak diyorum. Çocuklar, ileride Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuduğunuzda lütfen içselleştirin. Çünkü gençlere ve gençlerin Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmesine memleketimizin ihtiyacı var. Biz, çocuklara daha yaşanılır bir Atakum bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biraz zor günlerden geçtik ama ne olduğunu ve nelerle karşılaşacağımızı bilerek belediye başkanlığına kolları sıvadık. O yüzden dert, sorun anlatmaya değil sorunları çözmeye geldik. Sessizliğimiz de biraz bundandır. Çok az kaldı. Atakum'da bambaşka, çok güzel işler yapacağız" dedi.

"Biz yarının büyükleri olacağız"

Atakum Belediyesi Çocuk Meclisi, Beren Traş başkanlığında toplandı. Traş konuşmasında, "Bugün bizleri burada ağırlayan, başta Atakum Belediye Başkanı Sevgili Serhat Türkel olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. 23 Nisan sadece bir çocuk bayramı değil, aynı zamanda biz çocuklara verilen bir armağandır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Atatürk TBMM'nin açıldığı günü, biz çocuklara armağan ederek geleceğin biz çocukların elinde şekilleneceğini göstermiştir. Biz çocuklar bugün hayal kuruyoruz, oyun oynuyoruz, öğreniyoruz ama aynı zamanda doğayı korumak, barışı savunmak, arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmak gibi sorumluluklarımız var. Çünkü biz yarının büyükleri olacağız. Bu mecliste, biz çocukların görüşlerinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Düşünen, konuşan paylaşan çocuklar olarak hep birlikte daha güzel bir Atakum ve daha güzel bir dünya için çalışacağımıza söz veriyoruz" diye konuştu.

"El ele çalışacağız"

Atakumlu çocuklar mecliste, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendilerine hediye eden Atatürk'e teşekkür ederek konuşmalarına başladılar. Öğrenciler, yeni aqua parktan yaşam ve oyun alanlarına geri dönüşümden çevre korumaya Atakum'da yapılmasını istedikleri çalışmaları ifade ettiler. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Meclis Başkanı Halil Taşkın, belediyenin çalışmalarını ve hayata geçirilecek projeleri anlattı. Taşkın, "Gerçekten çok güzel konulara eğildiniz. Biz, sizin geleceğiniz için çalışıyoruz. Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek, yüceltecek, yaşatacak sizlersiniz' demiştir. Cumhuriyetimizi, ülkemizi geliştirmek için el ele, gönül gönüle çalışacağız. Sizler olduktan sonra bizlerin gözleri, arkada kalmayacak. Vatanımız, sizin ellerinde daha yücelecek ve yükseğe çıkacak" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum'da Çocuk Meclisi 23 Nisan İçin Toplandı - Son Dakika

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